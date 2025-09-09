Une laque monolithique vietnamienne inscrite au Guinness

Le Livre Guinness des records a récemment reconnu le tableau L’Oncle Hô lisant la Déclaration d'indépendance de l'artiste Chu Nhât Quang comme la plus grande peinture sur laque monolithique au monde. L'œuvre est actuellement exposée au musée Hô Chi Minh, à Hanoï, dans le cadre de l’exposition "Le printemps de l’indépendance".

>> La laque vietnamienne présentée à Paris

>> Quatre expositions avec 700 œuvres du peintre Huynh Phuong Dông

>> "Anh trai vượt ngàn chông gai" établit un record Guinness, Soobin enflamme ses fans

Photo : ST/CVN

La peinture mesure 2,4 m sur 7,2 m, soit plus de 17 m² de surface, et pèse 3 tonnes. Elle est réalisée sur une seule toile, sans assemblage, et est peinte recto verso. Le recto représente le moment historique du 2 septembre 1945, place Ba Dinh, lorsque le Président Hô Chi Minh lut la Déclaration d'indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam. Le verso, intitulé "Le printemps national", symbolise la joie, l'aspiration à la paix et le bonheur du peuple vietnamien.

L'artiste Chu Nhât Quang a déclaré que l'idée de réaliser cette œuvre provenait de son amour pour la Patrie et de sa reconnaissance envers ses ancêtres tombés pour l'indépendance et la liberté de la nation.

"L'idée de cette série de peintures sur les événements historiques, surtout les deux guerres d’Indochine et du Vietnam, a germé en moi pendant mes études à l'étranger. En 2019, à mon retour au pays, je me suis immédiatement attelé aux esquisses, à la recherche et à la collecte de documents", raconte-t-il.

Photo : NDEL/CVN

Cette peinture a été réalisée par Chu Nhât Quang en six ans. Tout au long du processus de création, il a étudié minutieusement les matériaux, en combinant la laque traditionnelle avec des matériaux modernes. Il a été accompagné de sa famille, et en particulier de son beau-frère, le peintre Nguyên Thanh Tùng.

"Cette œuvre marque une étape sans précédent, une grande peinture laquée monolithique, sans aucun collage. La reconnaissance du Livre Guinness des records confirme avec force le prestige et la place de la laque vietnamienne sur la scène artistique mondiale", a partagé le peintre Thanh Tùng.

Pour sa part, le président de l'Association des beaux-arts du Vietnam, Luong Xuân Doàn, estime que l'œuvre de Chu Nhât Quang exprime clairement le style et la personnalité du Président Hô Chi Minh à travers la perspective créative de la jeune génération.

Gia Linh - Hoàng Phuong/CVN