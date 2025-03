"Anh trai vượt ngàn chông gai" établit un record Guinness, Soobin enflamme ses fans

Le concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Call Me by Fire Vietnam) a battu un record Guinness avec la participation de 5.000 personnes en tenue traditionnelle, offrant un spectacle grandiose de cinq heures.

Fierté pour la culture vietnamienne

Le 23 mars au soir, la troisième édition du concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" s'est tenue à Hô Chi Minh-Ville, établissant plusieurs records impressionnants. Le plus marquant d’entre eux est l’homologation d’un record Guinness pour le plus grand rassemblement de personnes en costumes traditionnels vietnamiens au monde. Ce record a été officiellement validé le matin même, avec la participation de plus de 5.000 spectateurs.

Le concert, dirigé par la réalisatrice Dinh Hà Uyên Thu et le directeur musical SlimV, a su mêler divers styles musicaux. Entre morceaux rythmés et ballades romantiques mises en scène à la manière de Broadway, le spectacle a captivé le public.

L’identité nationale a été mise à l’honneur à travers des performances musicales emblématiques. Comme lors des concerts précédents, 33 artistes ont interprété des chansons représentatives des différentes régions du Vietnam : Chiêc khan Piêu (Le foulard Piêu) pour le Nord-Ouest, Dào liêu (Jeune fille) du chèo (théâtre populaire) pour le Nord, Mưa trên phố Huế (Pluie dans la rue de Huê) pour le Centre et Dạ cổ hoài lang (Chanson nocturne du mari disparu) pour le Sud, à travers l’art du cải lương (théâtre rénové).

Le concert a également impressionné par sa mise en scène monumentale, avec de nombreux danseurs et figurants. Un moment particulièrement saisissant a été la performance de Trống cơm (Tambourin oblong), où des dizaines de tambours ont rythmé la chanson, amplifiant son intensité. D’autres éléments scéniques, comme un chapeau conique géant, des drapeaux multicolores et un cheval d’acier survolant la scène, ont captivé l’audience.

L’énergie vibrante de Trống cơm s’est prolongée avec Áo mùa đông (Manteau d'hiver), avant de célébrer l’amour de la patrie à travers Mẹ yêu con (Bébé, je t’aime). Ces chansons révolutionnaires, emblématiques du programme "Anh trai vượt ngàn chông gai", ont fait vibrer le public dès les premières notes.

Ce troisième concert a été le premier à réunir la totalité des 33 artistes. Certains numéros solos ont plongé les spectateurs dans la nostalgie, notamment Giá như (Si), où Soobin a enflammé la scène avec une prestation sur un sol sablonneux.

Une diversité musicale impressionnante

Thanh Duy, Duy Khánh, BB Trần et Jun Phạm ont proposé une version revisitée et colorée de Tình anh bán chiếu (L’amour du vendeur de nattes). Tuấn Hưng a remplacé Quả táo vàng (Pomme d'Or) par Nắm lấy tay anh (Prends ma main), créant un moment d’émotion partagé avec le public.

De plus, S(TRONG) et Cường Seven ont dévoilé en exclusivité leur titre 12h03, une performance électrisante mêlant danse hip-hop et R&B, qui a enflammé la salle.

Chaque artiste a apporté sa touche personnelle : S(TRONG) a brillé avec une danse contemporaine ; Tiên Dat et Hà Lê ont impressionné en hip-hop, tandis que Soobin et Kiên Ung ont montré leur talent au clavier. De leur côté, Dang Khôi et Bang Kiêu ont joué de la guitare, et Tuân Hung s’est démarqué à la batterie.

Ce concert, véritable prouesse technique et artistique, a su captiver le public pendant près de cinq heures, grâce à une mise en scène spectaculaire et des performances mémorables.

