La laque vietnamienne présentée à Paris

En ouvrant l'événement, Ma Thê Anh, directeur du Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions relevant du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a déclaré que l'événement mettait en lumière 40 œuvres d'artistes éminents dans la recherche et la pratique de l'art de la laque vietnamienne.

Les peintures et sculptures en laque présentées ont une valeur esthétique particulière, avec une beauté merveilleuse cachée sous les couches de laque, qui est à la fois luxueuse et sophistiquée, représentant l'élégance de cet art, a-t-il déclaré.

Élargir la coopération bilatérale

Dans le but non seulement de renforcer le partenariat stratégique Vietnam - France mais aussi de développer l'industrie culturelle du Vietnam et de construire la marque nationale pour le secteur culturel, les beaux-arts en particulier, l'événement devrait contribuer à élargir la coopération culturelle, artistique et touristique entre le Vietnam et la France, a-t-il annoncé.

Il a espéré que l'exposition donnerait aux visiteurs un aperçu de la peinture traditionnelle vietnamienne, de la laque en particulier, continuant ainsi à promouvoir le marché des beaux-arts vietnamiens.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a déclaré que l'événement montrerait aux amis internationaux une nation vietnamienne qui fut non seulement héroïque dans sa défense nationale mais qui s'est développée également fortement dans tous les domaines, ainsi que le talent du peuple vietnamien dans le domaine artistique.

Après l'ouverture de l'exposition, un concert a été organisé pour marquer le 79e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam avec la performance d'un orchestre à cordes de Macédoine sous la direction du chef d'orchestre vietnamien Lê Phi Phi, en collaboration avec l'orchestre national du Théâtre national de musique et danse du Vietnam.

