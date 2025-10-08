Une jeune brésilienne découvre le Village authentique de Thai Hai

Lors de la 16 e journée dans le Village écologique de Thai Hai, situé dans la province de Thai Nguyên (Nord), Juliana Alves Noronha est habituée à se lever tôt pour profiter de l’air pur, planter des légumes, jardiner et cueillir des plantes médicinales aux côtés des habitants locaux.

>> Escapade à Thai Hai, un village de carte postale dans le Nord

>> Promenade à Thai Hai, village culturel cinq étoiles dans le Nord

>> Thai Hai, le village du bonheur

Photo : vietnamnet.vn/CVN

Juliana (27 ans, originaire du Brésil) s’est peu à peu familiarisée avec les enfants de l’école maternelle du village. Ceux-ci communiquent avec elle dans un anglais encore hésitant. Elle reste toujours patiente, sourire rayonnant. Avec son appareil photo, elle capture les moments simples mais heureux dans ce village.

Juliana raconte qu’elle est en train de faire un tour du monde pour découvrir les destinations culturelles les plus remarquables.

Il y a peu de temps, en naviguant sur Internet, elle a été attirée par le village écologique de préservation des maisons sur pilotis de Thai Hai, reconnu par l’Organisation mondiale du tourisme (UN Tourism) comme l’un des "meilleurs villages touristiques du monde" en 2022.

Juliana est vraiment curieuse de ce village peuplé par près de 200 habitants. Tous les locaux prennent les repas ensemble, leur argent est cotisé pour le fond commun du village. Ils vivent dans la solidarité et s’entraident chaque jour. Elle est particulièrement impressionnée par les maisons en bois sous les arbres séculaires. Alors, elle a décidé de devenir volontaire dans ce village pour découvrir les particularités culturelles locales.

Photo : vietnamnet.vn/CVN

Depuis trois semaines, elle aide les villageois à filmer leurs activités touristiques. Elle se mêle aussi à leur vie quotidienne.

Il y a une vingtaine d’années, Nguyên Thi Thanh Hai, une femme passionnée par la culture de l’ethnie Tày, a pris l’initiative de construire une zone de préservation de la culture ethnique. Elle a dépensé toute sa fortune dans l’achat de 30 maisons sur pilotis des ethnies Tày et Nùng à Dinh Hoa (province de Thanh Hoa, Centre) pour les ériger à Thai Hai et a encouragé des foyers Tày, Nùng et Kinh à y édifier une communauté.

Chaque habitant a sa spécialité. L’un est chargé de l’élevage, l’autre de la production agricole ; l’un de l’accueil des visiteurs, l’autre de la fabrication des remèdes.

Photo : Thai Hai Ethnic Village/CVN

À 5h00 chaque jour, la cloche en bois résonne pour réveiller tout le monde. Juliana s’habitue peu à peu à ce rythme. Les villageois prennent chaque repas dans la grande salle à manger commune. "Lors de mes séjours dans ce village, je viens chaque jour à la salle à manger commune. Les repas sont servis en buffet. Tous les mets sont délicieux et chauds", partage Juliana.

Elle participe également à la préparation des spécialités locales. "Les habitants mettent toute leur passion dans leur cuisine. Ils sont fiers de la tradition gastronomique de leur ethnie", souligne-t-elle. Et d’ajouter qu’elle a fait des photos pour présenter largement la cuisine locale.

Parfois, Juliana oublie qu’elle est de passage, tant l’accueil dont elle bénéficie est. À Thai Hai, elle a l’impression de vivre dans "un musée culturel".

Comme Juliana, beaucoup de touristes décident de prolonger à quelques semaines leur court séjour initialement prévu à Thai Hai.

Vân Anh/CVN