Deux destinations vietnamiennes parmi les meilleures pour voyager en famille

La chaîne d’information CNA, première chaîne en anglais à Singapour, a dressé une liste de neuf hôtels et complexes hôteliers à travers l’Asie-Pacifique capables de transformer des vacances en famille en aventures inoubliables.

Se réveiller au son des éléphants, observer les trains à la gare de Tokyo, participer à la restauration des coraux ou dévaler votre propre toboggan dans la mer sont quelques-unes des offres spéciales de ces hôtels pour les familles, écrit-elle, citant parmi eux le Six Senses Ninh Vân Bay et le Gran Meliá Villa Le Corail, dans la province de Khanh Hoa (Centre).

Situé dans une baie surplombant la mer du Vietnam oriental, le Six Senses Ninh Vân Bay, classé troisième au monde, est accessible uniquement par bateau. 58 villas avec piscine sont nichées entre montagnes et plages scintillantes, mais c’est la Villa sur l’Eau qui remporte la palme, avec son bassin privé, son toboggan et son échelle menant directement à la mer, selon CNA.

Les lits de repos doubles des villas peuvent également être transformés en lits pour enfants, tandis qu’une cinquantaine d’activités divertissent les enfants, ajoute-t-elle.

Un passeport "Grandir avec Six Senses" encourage la participation : les enfants sont récompensés après avoir obtenu le nombre de tampons requis. Un club enfants et un service de baby-sitting payant sont à disposition. Les enfants les plus turbulents et les plus grands peuvent se rendre à l’aire de jeux "Le Repaire des Pirates", participer à des concours de châteaux de sable, à des jeux de plage ou découvrir le récif depuis un bateau à fond de verre.

La 8e place revient au Gran Meliá Villa Le Corail, est entouré de la Montagne des Fées et doté d’une magnifique plage privée donnant sur l’Île de la Tortue.

Les enfants peuvent s’initier à la restauration des coraux lors d’une excursion de deux heures en faveur de la conservation marine. Le club enfants propose une aire de sieste pour les plus jeunes, tandis que les plus grands peuvent s’amuser au air hockey et à d’autres jeux, selon CNA.

CNA recommande également des destinations touristiques incontournables, notamment Nha Trang, ancienne capitale de la province de Khanh Hoa, le marché Dam et le musée océanographique reconnu comme emblématique de la faune et flore sous-marine du Vietnam.

Les familles peuvent également réserver une excursion à l’observatoire de Nha Trang, où elles pourront assister à un spectacle de planétarium grâce au deuxième plus grand télescope du Vietnam et en apprendre davantage sur l’espace grâce à des jeux interactifs avec un astronome expert.

CNA cite un article de Blue Print RF paru en 2024 soulignant la demande croissante d'expériences de voyage en famille alliant apprentissage et divertissement. "Les familles privilégient les lieux où elles peuvent participer à des activités comme la visite de musées et de sites historiques, ou participer à des ateliers créatifs et à des échanges culturels. Cette tendance est portée par le désir de rendre les voyages à la fois agréables et enrichissants", peut-on lire dans le rapport.

La sensibilisation à la fragilité de notre planète devient plus tangible lorsque les enfants participent à des activités de conservation marine ; les faits culturels et historiques se transforment également en leçons concrètes lorsque les activités sont adaptées à leur niveau. Les hôtels de luxe ont réagi en proposant non seulement des hébergements et des équipements adaptés aux familles, mais aussi des expériences uniques pour les enfants.

En tête de liste figure Soneva Jani aux Maldives, suivi du Rosewood Miyakojima au Japon. Parmi les autres destinations proposées figurent le Capella Taipei en Chine, l’Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort en Thaïlande, le Jean-Michel Cousteau Resort aux Fidji, le Four Seasons Marunouchi au Japon et le Lakeview Hotel Yulongwan Kunming en Chine.

