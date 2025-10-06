Le Vietnam accueille 15,4 millions de touristes étrangers en neuf mois

Selon les données publiées le 6 octobre par l’Office national des statistiques (relevant du ministère des Finances), le Vietnam a accueilli environ 1,5 million de visiteurs étrangers en septembre 2025.

>> Visa, vols, diversité des produits : l’équation touristique gagnante

>> Le Vietnam ambitionne de devenir une destination phare du MICE

>> Le Vietnam dynamise son tourisme grâce à une politique de visa plus flexible

Photo : VNA/CVN

Ce chiffre représente une baisse de 9,6% par rapport au mois d’août, mais une hausse marquée de 19,5% sur un an.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le pays a enregistré plus de 15,4 millions d’arrivées touristiques internationales, soit une progression de 21,5% par rapport à la même période de 2024.

Durant cette période, le chiffre d’affaires estimé pour l’hébergement et la restauration s’est élevé à 624.400 milliards de dôngs, en hausse de 14,8%. Des localités comme Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho, Hai Phong et Hanoï figurent parmi les plus dynamiques.

Les recettes du tourisme organisé ont atteint 69.600 milliards de dôngs (+20,5%), une performance attribuée aux programmes de stimulation de la demande, à la diversification des produits touristiques et à une politique de visas plus favorable.

Les arrivées par voie aérienne ont largement dominé, représentant 85,2% du total, soit 13,1 millions de visiteurs (+ 21,9%), contre 2,1 millions par voie terrestre (+ 19,4%) et 190.600 par voie maritime (+ 15,1%).

L’Asie est demeurée le principal marché avec 12,24 millions de visiteurs (+ 20,9%), suivie de l’Europe (1,9 million, + 34,9%), de l’Amérique (800.000, + 8,5%) et de l’Océanie (445.000, + 13,7%). Les cinq premiers marchés pourvoyeurs sont : la Chine, la République de Corée, Taïwan (Chine), les États-Unis et le Japon, la Chine arrivant en tête avec près de 3,9 millions de visiteurs.

Selon Pham Van Thuy, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays vise 25 millions de visiteurs étrangers en 2025. Il mise sur le tourisme culinaire, ses paysages naturels et ses plages, tout en renforçant la promotion et la coopération internationale pour affirmer son image en tant que destination sûre, accueillante et attrayante.

VNA/CVN