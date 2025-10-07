Le Vietnam figure parmi les 20 meilleures destinations où partir au soleil en hiver

Le magazine de voyage britannique Time Out a classé le Vietnam parmi les 20 meilleures destinations au monde pour profiter du soleil d’octobre à février, le classant 16 e dans sa liste des 20 recommandations pour les plus beaux endroits à visiter pendant les mois d’hiver.

>> Hôi An parmi les cinq meilleures destinations cyclistes en Asie

>> Le Vietnam au top destinations les plus économiques d’Asie du Sud-Est

>> Dà Nang, Hôi An et Phu Quôc au Top 10 des destinations de vacances en Asie

Photo : VNA/CVN

"Bien sûr, l’hiver a ses avantages. Se blottir au coin du feu, une tasse de chocolat chaud à la main, c’est agréable. Les gros pulls en laine sont toujours chics. Mais rien ne vaut ne vaut le soleil : assis sur un toit-terrasse, un cocktail glacé à la main… un vrai plus si tout le monde est coincé sous une pluie grise incessante", peut-on lire.

Des déserts de Dubaï aux plages du Brésil, en passant par les plages thaïlandaises, les safaris africains ou les escapades citadines ensoleillées en Europe, il existe de nombreux endroits dans le monde qui bénéficient encore d’un soleil radieux d’octobre à février.

Time Out a souligné que les visiteurs se rendant au Vietnam en été seront confrontés à la mousson. En revanche, entre octobre et février, "vous profiterez des mêmes paysages mondialement connus, sans les pluies incessantes".

"Profitez de tarifs de transport et d’hébergement abordables et parcourez le pays en long et en large, en vous arrêtant à Hanoi pour ses clubs de jazz, à Hôi An pour ses nouilles cao lâu, spécialités du pays, et à Hô Chi Minh-Ville pour ses quartiers branchés", a ajouté le magazine.

Les autres destinations figurant dans le top 20 incluent Charm el-Cheikh en Égypte, la Namibie, Chypre, Bali en Indonésie, Alicante en Espagne, Phoenix aux États-Unis, Grande Canarie en Espagne, Praia au Cap-Vert, le Mexique, la République dominicaine, Buenos Aires en Argentine, les Émirats arabes unis, le Maroc, le Sri Lanka, la Thaïlande, Le Cap en Afrique du Sud, Ténérife en Espagne, Carthagène en Colombie, et Rio de Janeiro au Brésil.

La vieille ville de Hôi An, à Dà Nang (Centre), a également été élue par Time Out comme la destination long-courrier offrant le meilleur rapport qualité-prix à visiter cet hiver. Le magazine a indiqué qu’un dîner de trois plats pour deux à Hôi An, incluant une bouteille de vin maison, coûte moins de 40 £, tandis qu’une bière locale coûte 1,23 £.

Au-delà des bonnes affaires, Time Out a décrit Hôi An comme "l’une des villes les plus photogéniques du Vietnam, avec ses rues pavées serpentant autour d’une rivière éclairée à la lanterne, sa cuisine de rue de renommée mondiale, ses plages idylliques et son marché nocturne animé".

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette vieille ville était autrefois l’un des ports commerciaux les plus importants de l’Asie du Sud et un important centre d’échanges culturels Est-Ouest.

Son passé est superbement conservé dans les vieilles maisons de style chinois, japonais ou français, les temples de congrégations et pagodes. Ses bâtiments et la disposition de ses rues reflètent les traditions autochtones aussi bien que les influences étrangères, qui ont donné naissance à ce vestige unique.

VNA/CVN