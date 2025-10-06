An Giang

Phu Quôc s’attend à un afflux de touristes vers la fin de l’année

La province d’An Giang (Sud) a accueilli au cours de neuf premiers mois de cette année près de 20 millions de touristes, dont plus de 1,2 million de visiteurs internationaux, réalisant un chiffre d’affaires total de plus de 51.870 milliards de dôngs, a fait savoir le Service provincial du tourisme.

La zone spéciale de Phu Quôc en a accueilli à elle seule plus de 6,5 millions de touristes, pour un chiffre d’affaires total de 31.138 milliards de dôngs. En particulier, l’île Ngoc (île des perles) représentait 97% des arrivées internationales, soit plus de 1,2 million de touristes étrangers, à Kiên Giang.

Selon les prévisions du secteur du tourisme d’An Giang, la zone spéciale de Phu Quôc devrait connaître un essor touristique important au cours des derniers mois de 2025 et de l’hiver 2025-2026.

Ces prévisions s’appuient notamment sur le retour des marchés émetteurs russe et des pays de la Communauté des États indépendants), et un éventuel afflux de touristes en provenance du Moyen-Orient, de Chine, de République de Corée, d’Inde...

Réputée pour ses plages de sable blanc et d’eau turquoise, ses forêts tropicales et bénéficiant d’un climat doux presque toute l’année, Phu Quôc est la plus grande île du pays avec 590.000 km², soit presque la même taille que la cité-État de Singapour.

L’île est géographiquement proche d’autres parties de l’Asie du Sud-Est et de plusieurs itinéraires internationaux de fret, et peut être atteinte en moins de deux heures par avion depuis les principales villes de la région.

Pour continuer à maintenir la dynamique de croissance du tourisme dans les temps à venir, Phu Quôc met en œuvre de nombreuses solutions stratégiques.

Ngô Minh Tri, vice-président du Comité populaire de la zone économique spéciale de Phu Quôc, a informé que la zone mettait en œuvre des projets de rénovation urbaine, de construction de nouvelles routes, de centres de villégiature et d’agrandissement d’aéroports, afin de servir le Sommet de l’APEC 2027 et de développer le tourisme. Phu Quôc applique notamment une exemption de visa de 30 jours pour les touristes étrangers.

La province d’An Giang sollicite l’avis des ministères, des secteurs et des experts sur le projet de "Projet visant à faire de Phu Quôc un centre d’écotourisme, de tourisme maritime et insulaire de haute qualité d’envergure nationale et internationale" à soumettre au Premier ministre pour approbation en octobre 2025.

