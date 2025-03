Escapade à Thai Hai, un village de carte postale dans le Nord

Avec ses maisons sur pilotis centenaires, son rythme de vie paisible et une communauté de plus de 150 habitants vivant en harmonie comme une grande famille, Thai Hai est affectueusement surnommé par ses résidents "le village où l’on partage le riz et l’argent".

Le village de Thai Hai, aussi appelé "Zone de conservation des maisons sur pilotis écologiques des Tày", est situé au hameau de My Hao, commune de Thinh Duc, province de Thai Nguyên (Nord).

Il regroupe plus de 30 maisons sur pilotis déplacées de la région historique révolutionnaire d’ATK Dinh Hoa. Toutes ces habitations portent l’empreinte de l’architecture traditionnelle Tày, construites principalement en bois, avec des toits en feuilles de palmier ou de chaume, créant ainsi un espace rustique et chaleureux. Certaines maisons sur pilotis ont plus de 100 ans.

Avant d’entrer dans le village, les visiteurs s’arrêtent au puits communautaire pour se laver les mains et les pieds. Selon Ha Thi Hang, une habitante du village : "Ce puits existe depuis la création du village. Il a été creusé sous la direction de l’ancien chef de village dans l’espoir d’apporter la paix aux habitants et de les purifier des mauvaises influences lorsqu’ils reviennent de voyage."

Autour de chaque maison, de nombreuses plantes médicinales sont cultivées. Les Tày respectent un principe ancestral : lorsqu’ils prélèvent une plante, ils en replantent trois. Une pour les divinités du ciel, une pour la terre nourricière et une pour les générations futures.

Pour les Tày, la nature, les fleurs et les plantes ont une âme. La cueillette des plantes médicinales n’est réservée qu’aux personnes ayant un lien spirituel avec elles. Avant de récolter une plante, ils adressent une prière à l’esprit de l’arbre et suivent des rituels précis.

Selon une croyance des Tày, si les hommes ont une maison, les abeilles doivent en avoir une aussi. Un seul essaim ne suffit pas à former une communauté. C’est pourquoi, lors d’une visite au village, Michel Feintrenie, un apiculteur français surnommé "le roi des abeilles", a collaboré avec les habitants pour concevoir une maison spéciale destinée aux abeilles, appelée "Maison des abeilles France-Tày". Sa structure hexagonale rappelle à la fois les ruches et la France.

Depuis toujours, les habitants du village adoptent un mode de vie autosuffisant. Sur une superficie de 25 hectares, les terres sont divisées en zones destinées à l’agriculture, à l’élevage et à la production alimentaire.

La gastronomie locale est riche et imprégnée de la culture des Tày, avec des plats emblématiques comme le xôi ngu sac (riz gluant multicolore), le poulet sauvage rôti, les saucisses fumées, la salade de fleur de bananier, le xôi nêp câm (riz gluant violet) et la fondue au vin de riz.

L’artisanat traditionnel de la vannerie est aussi une caractéristique distincte du village. Les paniers en bambou et rotin servent non seulement au rangement domestique, mais aussi d’emballages pour les souvenirs destinés aux visiteurs.

Selon Lê Thi Nga, cheffe adjointe du village, il n’existe pas de distinction entre riches et pauvres à Thai Hai, et personne ne souffre de difficultés financières. Les événements majeurs, comme les funérailles, les mariages ou l’éducation des enfants sont pris en charge par le fonds communautaire du village.

L’éducation des enfants est une priorité, notamment en ce qui concerne la préservation de la culture Tày. Une école maternelle a ainsi été créée au sein du village.

En plus du programme officiel du ministère de l’Éducation, les enfants apprennent la langue Tày, le chant then, le jeu du dàn tinh et les coutumes.

Pour renforcer les liens communautaires et dissiper les tensions, le village perpétue une tradition unique: la "Fête du feu", également appelée "Bain de feu". Chaque semaine, sous la lumière vacillante des flammes, les habitants confient à l’esprit du feu les soucis et malchances de la semaine passée, dans l’espoir qu’ils soient dissipés et emportés vers le royaume céleste. Ils formulent aussi des vœux pour une semaine nouvelle emplie de bonheur et de prospérité.

Grâce à ces efforts constants de préservation culturelle, Thai Hai est aujourd’hui largement reconnu. Entre 2016 et 2019, il a reçu pendant quatre années consécutives le Prix de l’ASEAN du tourisme communautaire et durable.

En 2022, Thai Hai a été sélectionné par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) comme l’un des 32 meilleurs villages touristiques au monde. Cette reconnaissance a été célébrée avec la construction de la "Maison Con", abritant 2022 balles de tissu multicolores, symbolisant la culture des cinq couleurs des Tày.

