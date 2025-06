Thai Hai, le village du bonheur

Niché dans les montagnes verdoyantes de Thai Nguyên, Thai Hai est devenu, en 2022, le premier village vietnamien à recevoir le label "Best Tourism Village" de l’UNWTO. Ce modèle exemplaire allie développement durable, solidarité communautaire et préservation culturelle.

Niché au cœur des montagnes verdoyantes de Thai Nguyên, le village de Thai Hai ne se distingue pas seulement par sa beauté paisible. En 2022, il est devenu le premier village vietnamien à recevoir le prestigieux label de "Meilleur village touristique du monde" décerné par l’Organisation mondiale du tourisme (UNWTO). Mais au-delà des récompenses, Thai Hai incarne un modèle unique de développement durable, de solidarité communautaire et de préservation culturelle.

Situé dans la commune de Thinh Duc, rattachée à la ville de Thai Nguyên, le village s’étend sur 25 hectares. Il abrite une communauté de plus de 200 personnes, issues principalement de l’ethnie Tày, mais aussi des communautés Nùng, Cao Lan, San Chi et Kinh. De nombreuses familles y vivent sur trois à quatre générations, dans un esprit de transmission et de cohésion.

L’histoire du village débute au début des années 2000, quand Nguyên Thi Thanh Hai, femme Tày originaire de la région, prend une décision audacieuse: hypothéquer tous ses biens pour racheter 30 maisons sur pilotis traditionnelles. Pendant près de sept ans, les villageois transportent, à dos d’homme, colonnes de bois et tuiles anciennes sur plus de 60 km à travers les forêts pour les reconstruire sur une colline désertique.

"Quand notre cheffe, Nguyên Thi Thanh Hai, est arrivée, elle a acheté ce terrain, planté des arbres et commencé à reboiser. Ensuite, les maisons sur pilotis ont été reconstruites ici pour préserver la culture Tày", raconte Lê Thi Nga, cheffe adjointe du village.

À la fin de 2003, 28 maisons sont érigées selon les principes du yin et du yang, solidement bâties sous des toits de feuilles de palmier. Malgré des débuts difficiles, les habitants s’unissent pour cultiver, élever et construire ensemble une communauté prospère. Aujourd’hui, Thai Hai est un modèle d’écotourisme communautaire.

Transmission du savoir-faire

Dans ce village, la culture n’est pas un décor: elle est vivante. Les objets du quotidien – moulins à riz à eau, greniers, puits – côtoient les maisons traditionnelles, et les enfants apprennent dès leur plus jeune âge les chants then, le luth tinh, la langue de leur ethnie et les jeux anciens.

La transmission du savoir-faire est essentielle. Le village est organisé autour de maisons thématiques: la maison du thé (culture et préparation du thé vert), la maison des plantes médicinales (cueillette et soins), la maison de l’alcool (distillation traditionnelle), la maison des gâteaux traditionnels (préparation de banh chung, banh gai, chè lam), ou encore celle de l’artisanat du bambou.

"Je suis d’ethnie Kinh et ne connaissais rien au tressage. Mais en arrivant ici, j’ai appris des anciens Tày. À mon tour, j’enseigne à mes enfants et petits-enfants pour perpétuer cette tradition", partage Lê Thi Hào, une villageoise.

Depuis 2014, Thai Hai est officiellement reconnu comme site touristique de Thai Nguyên. Contrairement à d’autres lieux souvent gérés à titre individuel, ici, la communauté vit selon un modèle collectif. Revenus agricoles, artisanat ou tourisme, tout est mis en commun dans un fonds collectif. Les repas, l’éducation et la santé sont assurés par la communauté. "Depuis le début, notre objectif n’est pas de faire du tourisme commercial, mais de préserver notre culture. Les visiteurs viennent ici pour découvrir un mode de vie. Il n’y a ni hôtel de luxe, ni service à la carte, mais des maisons sur pilotis et des repas simples, pleins d’humanité", explique Lê Thi Nga, la cheffe adjointe du village.

Cela étant, Thai Hai offre aujourd’hui diverses expériences: ponts suspendus, immersion dans le Nouvel an des Tày, bains de pieds aux herbes médicinales, et fêtes traditionnelles comme la descente aux champs, la fête de la gratitude ou le culte des fées marraines. Plus de 100 plats typiques y sont proposés: porc mijoté, bœuf grillé, carpe mijotée, salade de fleurs de bananier, riz gluant multicolore….

"La génération fondatrice a bâti ce village. C’est à nous de le faire vivre, de nourrir l’amour pour notre culture et de transmettre aux visiteurs. Nous voulons devenir les ambassadeurs de ce patrimoine", affirme Lê Thi Nga.

Lieu de paix, de mémoire et d’avenir, Thai Hai attire chaque année des milliers de visiteurs venus de plus de 40 pays, curieux de découvrir un village où la culture est une respiration quotidienne et le bonheur, un mode de vie.

