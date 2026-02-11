États-Unis : plusieurs morts dans une fusillade en Floride

Plusieurs personnes ont trouvé la mort mardi 10 février lors d'une fusillade dans une résidence du comté de Sarasota, en Floride, ont indiqué les autorités locales. "Plusieurs victimes sont décédées. Aucune n'a été identifiée", a déclaré le bureau du shérif du comté de Sarasota sur les réseaux sociaux, ajoutant qu'une enquête était en cours sur les lieux. Une arme a été retrouvée sur les lieux, selon les informations disponibles. La fusillade a déclenché une intervention massive des forces de l'ordre dans l'après-midi. Les autorités ont précisé qu'il n'y a plus de menace pour le public. Selon le groupe de recherche à but non lucratif Gun Violence Archive, qui cherche à répertorier les actes de violence par arme à feu commis aux États-Unis, 38.789 décès et 407 fusillades de masse ont été enregistrés en 2025.

Xinhua/VNA/CVN