Une Française et un guide H'mông : amour inattendu au cœur des montagnes de Hà Giang

Ce qui devait être une simple étape dans un voyage à travers l'Asie du Sud-Est s'est transformé en une aventure amoureuse inattendue. Katrina Audet, une Française de 24 ans vivant à Québec (Canada), a trouvé bien plus que des paysages à couper le souffle dans les montagnes du Nord du Vietnam : elle y a rencontré Giàng, un jeune guide H'mông, et l'amour de sa vie.

En février, Katrina entame un voyage en solo à travers l’Asie, avec le Vietnam comme premier arrêt. Son plan initial : traverser le pays du Sud au Nord en un mois. Mais un accident de moto interrompt brutalement son périple. Alors qu’elle s’apprête à quitter le pays à l’expiration de son visa, une pensée lui revient - ce conseil glané auprès d’autres voyageurs : "Il faut faire la boucle de Hà Giang au moins une fois dans sa vie".

Une rencontre inattendue sur la route de Hà Giang

Séduite par l’idée de découvrir cette route mythique de 350 km serpentant à travers montagnes karstiques, vallées vertigineuses et villages de minorités ethniques, Katrina retourne à Singapour pour renouveler son visa, puis revient au Vietnam, déterminée à vivre l’expérience de la célèbre Hà Giang Loop, surnommée "la plus belle route d’Asie du Sud-Est" par les passionnés de voyage en mode routard.

C’est lors de ce premier circuit, fin mars, qu’elle croise le regard de Thào A Dô, 22 ans, un jeune guide H’mông originaire de Lào Cai. Bien qu’ils ne fassent pas partie du même groupe, leurs chemins se croisent souvent dans les homestays ou lors des pauses sur la route. Une complicité naît, renforcée par une soirée karaoké partagée. Le troisième jour, au milieu des brumes du soir, Katrina invite Dô à une promenade - leur premier baiser y scelle le début d’une histoire singulière.

Le retour du cœur : trois boucles pour un amour

À la fin de son premier circuit, Katrina quitte Hà Giang pour Sa Pa, le cœur lourd, persuadée qu’elle ne reverra jamais Dô. Mais à peine 20 minutes après son départ, elle reçoit un message de lui. Ce simple geste suffit : elle décide de revenir - pour lui.

Le 4 avril, elle entame une deuxième boucle, cette fois en tant que passagère de Dô. Ensemble, ils sillonnent les routes de montagne, apprennent à se connaître entre silences complices, confidences partagées et conversations traduites via Google Translate. Katrina découvre en Dô un homme gentil, attentionné, profondément humain. Peu à peu, l’idée d’un avenir à ses côtés prend racine.

Après cette deuxième boucle, elle poursuit brièvement son voyage vers Cao Bằng, une province frontalière du Nord-Est du Vietnam, réputée pour ses paysages spectaculaires comme les chutes de Bản Giốc et les grottes de Ngườm Ngao. Mais l’idée de s’éloigner de Dô devient insupportable. Contre toute logique, elle revient une troisième fois à Hà Giang. C’est là qu’elle se rend compte qu’elle est profondément tombée amoureuse de Dô, mais aussi ce mode de vie montagnard : la chaleur des habitants, la simplicité du quotidien, et la sécurité d’un petit village où l’on peut marcher seule la nuit, sans crainte.

Une nouvelle vie à Hà Giang

Consciente qu’elle ne peut pas faire des boucles indéfiniment pour le revoir, Katrina propose de devenir bénévole dans l’entreprise de Dô. Sa demande est acceptée. Elle part alors brièvement en Thaïlande pour obtenir un troisième visa, puis revient au Vietnam le 8 mai, comme promis.

Dô prend quelques jours de congé pour l’emmener explorer Hoàng Su Phì, un district montagneux de Hà Giang réputé pour ses rizières en terrasses spectaculaires et son authenticité préservée, ainsi que Sa Pa, dans la province voisine de Lào Cai, célèbre pour ses paysages alpins, ses minorités ethniques et ses randonnées au pied du mont Fansipan.

Katrina commence alors sa nouvelle vie à Hà Giang. Le soir, elle travaille à l’accueil de l’agence : aide les voyageurs à leur retour, répond aux questions, prépare les départs, partage les repas avec les clients. Une routine simple, mais profondément enrichissante.

"Je suis mon cœur et je ne regrette rien", confie Katrina. Et elle sait que Dô ressent la même chose.

Toute l’équipe soutient leur relation. Les responsables adaptent les horaires de travail pour leur permettre de passer plus de temps ensemble : Dô effectue des circuits plus courts, Katrina termine son service plus tôt lorsqu’il revient. Leur complicité devient peu à peu un exemple pour tous.

Une déclaration et un quotidien partagé

Le 3 juin, lors de la quatrième boucle de Katrina, Dô lui déclare officiellement son amour. Émue, elle accepte. Depuis, ils partagent un quotidien simple mais heureux : balades dans les montagnes, jeux de cartes, bières partagées et soirées karaoké. Le jour de repos de Dô est devenu leur rituel.

Katrina savoure aussi les repas pris avec ses collègues vietnamiens. "Simples, proches les uns des autres, ils se considèrent comme une grande famille. C’est précieux", partage-t-elle.

Trinh Van Duc, 21 ans, collègue dans la même entreprise, témoigne : "Ils sont patients, à l’écoute, et attentionnés dans les moindres gestes. Ils ont franchi les barrières de la langue et de la distance pour être ensemble. Tout le monde respecte leur relation".

De passage à Hà Giang, beaucoup de voyageurs repartent avec des souvenirs inoubliables. Katrina, elle, y a trouvé un foyer. Et au milieu des montagnes du Nord du Vietnam, la preuve que parfois, les chemins les plus sinueux mènent aux plus belles rencontres.

