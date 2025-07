Le Vietnam accélère sa transformation numérique pour booster sa croissance

Six mois après l’adoption de la Résolution 57 du Bureau politique du Parti qui trace les grandes lignes du développement scientifico-technologique, de l’innovation et de la transformation numérique, les premiers résultats commencent à se dessiner.

Cette résolution, considérée comme stratégique, dessine la voie d’un développement rapide et durable alors que le pays a mis en place le 1er juillet un nouveau modèle d’administration locale simplifiée à deux niveaux dans ses désormais 34 provinces et grandes villes.

Des fondations juridiques solides

Le gouvernement vietnamien ne s’est pas contenté de déclarations d’intentions. Dès la mi-juin, la Direction nationale pour le développement scientifico-technologique, l’innovation et la transformation numérique a lancé simultanément deux plans concrets: le Plan n°1 sur la mise en œuvre de la Résolution n°57 et le Plan n°2 visant à "promouvoir une transformation numérique interconnectée, synchronisée, rapide et efficace". Ce dernier plan introduit un modèle de gouvernance tout à fait inédit, intégrant l’ensemble des missions dans un système de gestion électronique. Cette innovation permet aux communes de rendre compte directement, à la Direction d’assurer un suivi et un contrôle indépendants, tandis que l’échelon provincial coordonne les opérations en temps réel.

L’Assemblée nationale vietnamienne a posé les bases légales de cette transformation en adoptant deux lois fondamentales: la Loi sur la science, la technologie et l’innovation, et la Loi sur l’industrie technologique numérique. Le gouvernement a complété cet arsenal juridique par une série de 16 décrets et une résolution, concernant notamment la réforme des procédures administratives à guichet unique et l’administration locale à deux niveaux.

Un aspect particulièrement remarquable de cette démarche concerne l’identification de 11 groupes de technologies stratégiques, considérées comme cruciales pour le développement rapide et durable du pays. Ces technologies de pointe ont été sélectionnées en fonction des capacités nationales de recherche, de développement et d’application, reflétant une vision réaliste.

Lors de la réunion de son cabinet tenue le 4 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a confirmé l’allocation de 3% du budget national à la science et à la technologie. Plus impressionnant encore, début mars, le gouvernement avait prévu de consacrer 10.000 milliards de dôngs (441 millions de dollars) provenant de l’augmentation des recettes et des économies budgétaires au développement scientifico-technologique, à l’innovation et à la transformation numérique. Le gouvernement mobilisera diverses sources de financement pour mettre en œuvre la Résolution 57, notamment par l’émission d’obligations et la réaffectation de capitaux. Fin mai, le secteur bancaire a annoncé un package de crédit de 500.000 milliards de dôngs (2,2 milliards de dollars) provenant de 21 banques, avec des taux d’intérêt réduits d’au moins 1% pour les infrastructures et le numérique.

Des résultats tangibles

Durant les six premiers mois de l’année, le système de suivi et d’évaluation de la Résolution 57 et le système de réception et traitement des retours, propositions, et solutions scientifiques, technologiques et numériques ont été mis en service. Ces plateformes interconnectées jettent les bases d’une gouvernance fondée sur les données en temps réel.

L’écosystème scientifique et technologique vietnamien montre des signes de vitalité impressionnants. Le pays compte désormais 858 entreprises scientifico-technologiques, 45 entreprises de haute technologie et plus de 73.000 entreprises de technologie numérique en activité.

Un point particulièrement notable est l’engagement massif des grandes entreprises technologiques nationales. Cette implication du secteur privé témoigne que la Résolution 57 a dépassé le cadre étatique pour devenir un véritable mouvement social, créant des ressources et une dynamique supplémentaires pour la mise en œuvre efficace des objectifs.

Lors de la cérémonie de lancement du Complexe d’espace créatif CMC à Hanoï, le 1er juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à poursuivre cette dynamique… “Il faut se donner les moyens d’atteindre les objectifs nationaux en matière de recherche scientifique et de numérique avec audace et rapidité. Nous devons développer les infrastructures économiques, technologiques, numériques, vertes et climatiques. Mais il importe également de réformer les institutions, de former les ressources humaines et d’innover dans la gouvernance du pays”, a-t-il déclaré.

Les résultats obtenus lors de ces six premiers mois de mise en œuvre de la Résolution 57 témoignent de l’esprit d’innovation de l’ensemble du système politique vietnamien, mais aussi de l’adhésion de la population à cette vision d’avenir numérique.

Pour la seconde moitié de l’année, le Vietnam se concentrera sur l’accélération de la transformation numérique, créant les passerelles dans le nouveau modèle administratif à deux niveaux. Les priorités incluent l’achèvement et la mise en exploitation du Centre national de données, la connexion entre les bases de données et les systèmes d’information. Les ministères et localités poursuivront le déploiement de l’infrastructure numérique, avec une couverture 5G nationale liée au développement de l’Internet par satellite, de façon à répondre aux exigences de la transformation numérique nationale.

