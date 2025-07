Mémoire, paix et coopération : le Vietnam renforce ses liens sécuritaires internationaux

Photo : GPV/CVN

Le général de corps d'armée Lê Quốc Hùng, vice-ministre de la Police, a accompagné une délégation internationale composée d’ambassadeurs, de vice-ambassadeurs, de représentants diplomatiques et de membres des forces de l’ordre de plusieurs pays présents au Vietnam, dans une visite de sites historiques liés à l’activité du Parti communiste du Vietnam et du Président Hô Chi Minh, au cœur de la base révolutionnaire du Viêt Bac, située dans les provinces de Tuyên Quang et de Thái Nguyên (Nord). Parmi ces lieux emblématiques figurent la cabane de Nà Nưa, la maison commune de Tân Trào, le Département central de la police, ainsi que la "zone de sécurité" (ATK) de Định Hóa.

Un engagement renouvelé pour la coopération

Au-delà de la commémoration, ce programme d’échanges d’amitié illustre la volonté du ministère vietnamien de la Police de renforcer ses partenariats internationaux. Le vice-ministre Lê Quốc Hùng a adressé ses sincères remerciements aux ambassadeurs, aux forces de l’ordre et aux organisations internationales pour leur soutien constant, exprimant sa confiance dans un développement durable et efficace des relations de coopération.

Photo : ATN/CVN

"Le ministère vietnamien de la Police attache une importance constante au développement et à la promotion proactive de la coopération internationale", a-t-il souligné.

Il a également réaffirmé la volonté du Vietnam de collaborer étroitement avec ses partenaires pour atteindre des objectifs communs en matière de sécurité, de paix, de développement et d’intégration.

"Cette activité témoigne d’une profonde gratitude envers les générations qui ont bâti la glorieuse tradition des forces de police populaire, tout en ouvrant un espace d’échange et en renforçant les liens d’amitié et de coopération avec nos partenaires internationaux pour assurer la sécurité, maintenir la paix et promouvoir un développement durable", a-t-il déclaré.

Une coopération renforcée face aux défis communs

Photo : Thúy Hà/CVN

Dans un contexte marqué par la montée de la criminalité transnationale et l'émergence de nouvelles menaces, cette initiative illustre une volonté partagée de renforcer la solidarité internationale. Elle contribue concrètement à améliorer la compréhension mutuelle, à instaurer la confiance et à ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration entre le ministère vietnamien de la Police, les forces de l’ordre étrangères et les organisations internationales. Ensemble, ils œuvrent pour le maintien de la paix, la stabilité régionale et la promotion d’un développement durable, a souligné le vice-ministre.

Sur le site historique du Département central de la police, berceau de la Police populaire vietnamienne et symbole des débuts héroïques sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, le vice-ministre Lê Quốc Hùng et la délégation ont respectueusement déposé des fleurs et offert de l’encens, exprimant leur profonde gratitude envers les générations d’officiers et de soldats qui se sont sacrifiés pour la cause révolutionnaire.

Photo : Thúy Hà/CVN

Ce retour aux sources a ravivé l'esprit révolutionnaire inébranlable des forces de police populaire, tout en réaffirmant leur rôle essentiel dans le maintien de la sécurité nationale et de l’ordre public au fil des décennies. Il a également profondément marqué les délégués internationaux.

Poursuivant leur itinéraire, les participants ont visité la "zone de sécurité" (ATK) de Định Hóa, dans la province de Thái Nguyên, surnommée la "capitale de la résistance", l'une des bases révolutionnaires majeures associées à de nombreux événements historiques de la lutte pour l’indépendance nationale.

Photo : Khổng Hà/CVN

Honorer le passé, bâtir l'avenir

Les délégués ont pu entendre des témoignages poignants sur l’esprit de solidarité et la volonté indomptable de l’armée et du peuple vietnamiens. Ce programme a constitué non seulement une occasion de rendre hommage au passé glorieux, mais aussi une vitrine du Vietnam moderne : un pays épris de paix, fidèle à son identité culturelle et résolument engagé dans l’intégration internationale.

Il a, une fois encore, mis en lumière le rôle central et les contributions majeures des forces de la Police populaire tout au long de ces 80 années d’histoire, d'édification et de développement du pays.

Thúy Hà/CVN