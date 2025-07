Le Vietnam et l'Allemagne nouent un partenariat en médecine cardiovasculaire

L’Hôpital militaire central 108 du Vietnam et l'École de médecine de Hanovre (MHH), en Allemagne, ont signé un accord de coopération à long terme, axé sur la formation en cardiologie et les essais cliniques de technologies médicales avancées.

>> Le président allemand se rend à l'Université Vietnam - Allemagne

>> Vietnam - Allemagne : promouvoir la coopération juridique et judiciaire

>> Le Vietnam se positionne sur la "carte mondiale" de la transplantation de trachée

Photo : VNA/CVN

La coopération se concentrera sur la formation de ressources humaines hautement qualifiées en cardiologie au Vietnam. De plus, elle inclura la conduite d'essais cliniques de technologies médicales avancées au sein de l'hôpital vietnamien, permettant ainsi l'intégration de techniques de pointe.

Cet accord est particulièrement significatif, car il unit l'un des plus grands hôpitaux du Vietnam à une institution allemande de renom. La MHH est classée 5e en Allemagne et 41e mondialement par le magazine Newsweek, notamment pour son expertise reconnue en transplantation d'organes et dans les dispositifs d'assistance circulatoire mécanique (MCS).

Ces dernières années, les deux établissements ont multiplié les échanges, les consultations en ligne et les visites officielles. En septembre 2024, une équipe chirurgicale de l’Hôpital 108 s’est rendue à Hanovre pour une formation spécialisée, approfondissant ainsi leur collaboration.

Actuellement, les spécialistes cardiovasculaires de l’Hôpital militaire central 108 travaillent aux côtés de l’équipe du professeur Jan D. Schmitto, directeur adjoint du Département de chirurgie cardiaque, thoracique, de transplantation et vasculaire du MHH, sur des essais cliniques de dispositifs MCS implantés chez des patients atteints d’insuffisance cardiaque, que ce soit en phase de transition vers une transplantation ou comme solution thérapeutique définitive. Ces recherches sont particulièrement cruciales au Vietnam, où les maladies cardiovasculaires touchent des millions de personnes et causent environ 200.000 décès chaque année, dans un contexte de dons d’organes encore très limités.

Un jalon majeur dans la chirurgie cardiaque nationale

Photo : VNA/CVN

Le MHH a également soutenu l’hôpital vietnamien dans la maîtrise de la chirurgie cardiaque mini-invasive (MICS). Le 19 novembre 2024, l’Hôpital 108 a réalisé avec succès sa première opération de remplacement valvulaire aortique par voie mini-invasive. En trois mois, son équipe chirurgicale a ensuite pratiqué 30 interventions MICS, y compris des cas complexes.

Une étape historique a été franchie le 21 mars, lorsque l'Hôpital militaire central 108 a réalisé avec succès la toute première implantation d'un dispositif d'assistance ventriculaire gauche (DAVG) de troisième génération au Vietnam.

Cette intervention pionnière, menée sous la supervision directe du professeur Schmitto, marque un jalon majeur dans la chirurgie cardiaque nationale, ouvrant de nouvelles perspectives pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avancée.

L'École de médecine de Hanovre (MHH), fondée en 1965, est reconnue comme l'un des hôpitaux universitaires les plus prestigieux d'Allemagne. Son succès repose sur un modèle intégré qui associe harmonieusement les activités d'hôpital, de recherche et d'enseignement. Ses principaux domaines de recherche couvrent la transplantation et les cellules souches, la médecine régénérative, les maladies infectieuses et immunitaires, ainsi que le génie biomédical.

VNA/CVN