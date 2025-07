Le Premier ministre fixe des échéances pour "trois grandes missions"

Selon une communication du Bureau gouvernemental en date du 1 er juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a donné des instructions précises concernant l’avancement de trois grandes missions : l’élimination des habitations précaires à l’échelle nationale, la mise en œuvre des projets nationaux importants et prioritaires dans le secteur des transports, ainsi que l’accélération du décaissement des investissements publics pour l’année 2025.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé aux Comités populaires de niveau provincial de mettre en œuvre de manière résolue les mesures visant à atteindre l’objectif d’élimination des maisons précaires d’ici au 31 août 2025. L’aide destinée aux familles ayant rendu des services méritoires doit être achevée avant le 27 juillet 2025.

Dans les localités où les travaux n’ont pas encore commencé, les chantiers devront être lancés avant le 25 juin 2025, avec pour objectif de remettre les logements aux bénéficiaires avant le 15 août 2025.

Le Premier ministre a chargé le ministère des Finances d’ordonner à la Société de développement des autoroutes du Vietnam (Vietnam Expressway Corporation - VEC) d’accélérer les étapes concernant l’étude de faisabilité pour l’élargissement de l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành, pour une approbation en juillet 2025. Le ministère de la Construction devra finaliser les formalités pour lancer les travaux du projet Dâu Giây - Tân Phu en août 2025.

Hanoï et Lâm Dông devront lancer un projet composant de la rocade 4 de Hanoï en juillet, ainsi que les projets Tân Phú - Bao Lôc et Bao Lôc - Liên Khương aux alentours du 19 août 2025.

Le ministère de la Construction supervisera les travaux sur les projets autoroutiers Nord-Sud, Hoa Liên - Tuy Loan et Biên Hoà - Vung Tàu, avec l’objectif de les achever en 2025.

Les provinces de Binh Duong, Dông Nai, Tuyên Quang, Hà Giang et Dac Lac appliqueront des solutions techniques pour achever des projets composants de la rocade 3 de Hô Chi Minh-Ville, Biên Hoà - Vung Tàu, Tuyên Quang - Hà Giang et Khanh Hoà – Buôn Ma Thuôt d’ici fin 2025.

Accélérer les travaux

Cân Tho, Soc Trang, Lang Son et Cao Bang devront ordonner aux entreprises de renforcer les ressources humaines et matérielles afin d’accélérer les travaux des projets Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang, Huu Nghi - Chi Lang et Dông Dang - Trà Linh.

Le ministère de la Défense et la province de Phu Tho accéléreront la construction du pont Phong Chau, avec une finalisation prévue pour octobre 2025.

Le ministère de la Police, ainsi que les autorités de Hanoï et de Bac Ninh, mobiliseront les ressources nécessaires pour accélérer la réalisation de l’aéroport de Gia Binh et de la route de liaison avec la capitale.

Photo : VNA/CVN

Concernant l’aéroport international de Long Thành, les ministères des Finances et de la Construction dirigeront l'Airports Corporation of Vietnam (ACV) et les parties concernées pour viser une finalisation substantielle du projet en 2025.

Le Premier ministre a souligné que le décaissement des investissements publics constitue une mission politique prioritaire en 2025. Ce processus doit aller de pair avec la garantie de la qualité, de la sécurité, ainsi que de la prévention du gaspillage, de la corruption et des pertes.

Il a insisté sur la responsabilité des dirigeants à tous les niveaux et sur la nécessité de contrôler et de résoudre les difficultés directement sur les sites des projets.

Les fonds devront être régulièrement réaffectés des projets à décaissement lent vers ceux à bonne exécution et ayant besoin de financements supplémentaires.

Les ministères de la Construction, de l’Agriculture et de l’Environnement, ainsi que les collectivités locales, devront garantir l’approvisionnement en matériaux de construction (sable, terre) nécessaires aux travaux.

Les ministères, organes centraux et autorités locales poursuivront l’examen des procédures administratives à simplifier en matière d’investissement et de décaissement, afin de les transmettre aux ministères compétents ou de les soumettre aux instances habilitées, selon les cas.

VNA/CVN