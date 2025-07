Le groupe Phuc Son verse 29,3 millions de dollars pour réparer les préjudices

Avec ce dernier paiement, ajouté aux fonds précédemment saisis sur les comptes bancaires de Nguyên Van Hâu (plus de 247 milliards de dôngs) et aux montants soumis précédemment lors de la phase préliminaire (plus de 84 milliards de dôngs), l’indemnisation totale atteint 1.164 milliards de dôngs, couvrant ainsi l’intégralité des préjudices financiers causés dans cette affaire.

Nguyên Van Hâu a été accusé par le Parquet populaire suprême d’avoir profité des relations personnelles ou professionnelles et versé des pots-de-vin de 132 milliards de dôngs à des responsables des comités provinciaux du Parti, des comités populaires et de divers départements des anciennes provinces de Vinh Phuc et de Quang Ngai (aujourd’hui respectivement provinces de Phu Tho et de Kon Tum).

Grâce à la corruption et au lobbying personnel, le groupe Phuc Son a remporté plusieurs appels d’offres à Vinh Phuc, Phu Tho et Quang Ngai. Après avoir remporté les contrats, il a illégalement transféré ces projets à d’autres entités, causant des pertes de plus de 459 milliards de dôngs à l’État, une infraction qualifiée de violation de la réglementation des appels d’offres entraînant de graves conséquences.

Nguyên Van Hâu a également ordonné à ses subordonnés d’utiliser deux systèmes comptables distincts, ce qui a entraîné des pertes fiscales de 504 milliards de dôngs pour l’État. Ce comportement a été accusé d’infraction à la réglementation comptable et a entraîné de graves conséquences.

Pour ces trois actes criminels, le parquet a requis une peine combinée de 30 ans de prison contre Nguyên Van Hâu. Selon le dossier, il a causé une perte totale de 963 milliards de dongs par des violations des procédures d’appel d’offres et de comptabilité, ainsi que 204 milliards de dôngs supplémentaires dus à des ajustements illégaux du prix des terrains, portant le préjudice total à 1.164 milliards de dôngs.

Le Tribunal populaire de Hanoï doit rendre son verdict le 4 juillet pour Nguyên Van Hâu et les 40 autres accusés impliqués dans l’affaire du groupe Phuc Son.

