L'assistant IA soutient la recherche de nouvelles unités administratives

Mis au point par le Centre de services de données et d'intelligence artificielle de Viettel (Viettel AI), relevant du Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications Viettel, cet outil innovant est accessible gratuitement sur ordinateur, tablette et smartphone. Pour l'utiliser, il suffit de se connecter à l'adresse et de formuler sa question dans une boîte de dialogue pour recevoir une réponse instantanée.

La performance du système repose sur une plateforme linguistique conçue spécifiquement pour le vietnamien, capable de comprendre les diverses tournures de phrases des usagers. L’outil a été entraîné à partir de données issues de documents officiels.

En outre, l’assistant propose un guide complet sur les nouvelles unités administratives aux niveaux provincial, municipal et communal, incluant les résolutions du Comité permanent de l’Assemblée nationale relatives à cette réorganisation.

L’assistant virtuel a été mis en service le 1er juillet et affiche un taux de réponses correctes supérieur à 90%, précise Nguyên Công Thang, spécialiste chez Viettel AI. Il souligne que cet outil est le fruit de 48 heures de travail ininterrompu des ingénieurs de l’entreprise.

Auparavant, le 14 juin, Viettel AI avait déjà lancé un premier assistant virtuel à destination des fonctionnaires. Spécialisé dans les questions relatives à la décentralisation et à la répartition des compétences, il s’appuie sur une base de données de 28 décrets pour traiter les requêtes concernant 2.700 tâches spécifiques. Cet assistant reste disponible 24h/24 et 7j/7.

VNA/CVN