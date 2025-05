Le miel de menthe de Hà Giang : trésor des montagnes et fierté des ethnies locales

>> Hà Giang mise sur le maraîchage bio et l’apiculture

>> Hà Giang diversifie ses produits touristiques pour attirer les visiteurs

>> Les certificats d’indication géographique contribuent à augmenter la valeur des produits agricoles vietnamiens

Photo : VNA/CVN

La menthe pousse naturellement dans les régions montagneuses des quatre districts de Quan Ba, Yên Minh, Dong Van et Mèo Vac. Chaque année, entre octobre et janvier, ses fleurs s’épanouissent, attirant des essaims d’abeilles. Le miel de menthe, de couleur jaune citron nuancée de vert, se distingue par son goût sucré et onctueux, très différent des miels plus répandus comme ceux de longane ou de litchi.

Produit rare des montagnes et forêts, le miel de menthe n’est pas seulement une spécialité locale, il représente également une ressource économique importante pour les populations. En 2024, la province de Hà Giang comptait plus de 60.000 ruches, dont environ 48.000 sur le plateau rocheux.

Le district de Dông Van, en particulier, protège et cultive actuellement 1.100 ha de menthe, avec un nombre de ruches de l'ordre de 15.800. La production annuelle de miel de la province avoisine les 240 tonnes, commercialisées à des prix allant de 500.000 à 800.000 dôngs le litre, générant un revenu durable pour des milliers de familles de minorités ethniques.

Hoàng Ngoc Cuong, apiculteur expérimenté du groupe 5 de la ville de Mèo Vac, confie : "Ma famille élève plus de 70 ruches. L’an dernier, nous avons récolté environ 250 litres de miel de menthe, vendus presque immédiatement car nos clients habituels les avaient déjà commandés".

De nombreuses coopératives et entreprises ont vu le jour, contribuant à la professionnalisation de l’apiculture, de la transformation et de la commercialisation du miel de menthe. Le district de Dông Van compte aujourd’hui une entreprise, quatre coopératives et plus de 700 foyers apicoles, tous détenteurs de l’indication géographique "Miel de menthe de Mèo Vac".

Ces dernières années, Hà Giang a mis en œuvre plusieurs politiques de soutien au développement de l’apiculture comme filière économique clé. Depuis 2021, la province a investi plus de 30 milliards de dôngs pour développer les zones de culture de menthe, introduire des races d’abeilles locales, améliorer les procédés de production et renforcer la promotion du produit. Le miel de menthe de Hà Giang a obtenu une indication géographique délivrée par le Département de la propriété intellectuelle (ministère des Sciences et Technologies), ainsi que la certification OCOP 4 étoiles en 2019 et 2020.

Faire connaître la spécialité locale au-delà des frontières nationales

Au-delà de sa valeur économique indéniable, le miel de menthe est en passe de devenir un véritable emblème touristique du plateau rocheux de Hà Giang.

Photo : VNA/CVN

Plusieurs établissements de tourisme communautaire, notamment à Dông Van et Mèo Vac, intègrent désormais des activités d'extraction du miel et de dégustation de miel frais dans leurs prestations. Cette initiative contribue significativement à la diversification de l'offre touristique locale.

Dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la santé et à la traçabilité des produits, le miel de menthe de Hà Giang confirme sa valeur en tant que produit unique, digne d'une marque nationale.

Grâce à une approche cohérente et intégrée, allant de l'élevage des abeilles à la culture de la menthe, en passant par la transformation et la commercialisation, le miel de menthe de Hà Giang possède tous les atouts pour conquérir les marchés internationaux dans un avenir proche

VNA/CVN