Le Vietnam s’impose sur la carte du tourisme médical

Au-delà de ses paysages envoûtants, de sa culture vibrante et de sa cuisine délicieuse, le Vietnam offre des services de santé d’une grande qualité à des prix très abordables. Il s’affirme de plus en plus comme une destination de choix pour les soins médicaux.

>> Hô Chi Minh-Ville s'efforce d'exploiter son immense potentiel dans le tourisme médical

>> L'Indonésie favorise le développement du tourisme médical à l'avenir

>> La République de Corée souhaite attirer davantage de touristes vietnamiens

>> Le tourisme médical, une nouvelle façon de voyager à Dà Nang

Photo : VNA/CVN

Selon les estimations du ministère de la Santé, environ 300.000 étrangers viennent chaque année au Vietnam pour des examens et traitements médicaux.

Avancées médicales reconnues

Récemment, une intervention cardiaque fœtale menée avec succès à Hô Chi Minh-Ville sur une patiente singapourienne a captivé l’attention de la communauté médicale régionale. Réalisée par les équipes des Hôpitaux de pédiatrie 1 et Tu Du, cette prouesse a non seulement démontré l’excellence des médecins vietnamiens dans la maîtrise des techniques de pointe, mais a aussi considérablement renforcé l’attrait du pays auprès des patients étrangers.

La ministre de la Santé, Dào Hông Lan, a salué cette avancée par une lettre de félicitations adressée au personnel soignant et aux directions hospitalières. Elle y a souligné que cette réussite ouvrait de larges perspectives pour l’émergence de méthodes médicales sophistiquées et pour l’édification d’une confiance et d’une renommée internationales pour le secteur de la santé vietnamien.

Les réussites médicales s’accumulent, à l’image de cette famille australienne vivant en Indonésie ayant opté pour le Vietnam afin de faire opérer leur fille de quatre ans d’un kyste du cholédoque. L’intervention, réalisée à Hanoï par laparoscopie à incision unique - une prouesse technique rare, maîtrisée par seulement deux établissements mondiaux - a permis une guérison rapide et quasi sans cicatrice, comblant la famille de satisfaction.

L’hôpital Viêt Đuc (Vietnam - Allemagne) à Hanoï témoigne également de cette expertise. Une Néo-Zélandaise d’origine vietnamienne y a subi avec succès une chirurgie reconstructive du périnée et du sphincter anal, après trois échecs dans son pays de résidence. Dix jours après l’opération, elle quittait l’hôpital en pleine forme, exprimant, avec son mari, leur entière gratitude.

Ces derniers temps, le Centre de chirurgie colorectale et périnéale de l’établissement attire d’ailleurs de nombreux patients étrangers venus de Pologne, Hongrie, Japon ou Royaume-Uni - pour des affections complexes comme les fistules anales, n’ayant pu être résolues ailleurs.

Les patients étrangers se tournent de plus en plus vers le Vietnam. Cette préférence s’explique par l’amélioration continue de la qualité des services de santé, des coûts de traitement nettement plus abordables qu’ailleurs, et l’excellence des compétences des équipes médicales vietnamiennes, désormais à l’égal de celles des nations développées.

Hô Chi Minh-Ville, qui concentre plus de 40% des patients internationaux du pays, détient un potentiel immense pour le tourisme médical. Toutefois, son essor est subordonné à une promotion efficace et à la mise en place de politiques de soutien adaptées.

Opportunité stratégique

L’afflux croissant de patients étrangers représente une opportunité majeure pour le tourisme médical, un secteur au potentiel de développement considérable au Vietnam. Afin de capitaliser sur cette tendance, les grands hôpitaux s’engagent activement dans la formation de personnel hautement qualifié, la modernisation de leurs infrastructures et le renforcement de la coopération internationale.

Le docteur Nguyên Thanh Tuyên, directeur adjoint de l’Institut de médecine traditionnelle de Hô Chi Minh-Ville, a confié que son établissement développait le tourisme médical depuis environ trois ans. Malgré une orientation stratégique claire, les résultats actuels restent modestes et ne reflètent pas encore pleinement le potentiel de l’institut, a-t-il précisé.

Bien que des efforts de promotion aient été menés en collaboration avec l’autorité touristique et les agences de voyage, la plupart des initiatives en sont encore au stade de l’exploration. Le manque de réservations de groupe de la part des voyagistes freine les tours collaboratifs concrets, ce qui amène l’institut à se concentrer principalement sur une clientèle internationale individuelle.

Malgré ces défis, le tourisme médical reste une priorité absolue pour l’établissement. “Les besoins des voyageurs diffèrent selon les pays, en fonction des pathologies et de leur intérêt pour la médecine vietnamienne. Il nous faut donc adapter nos modèles de collaboration à chaque groupe”, a précisé le Dr. Tuyên.

L’Hôpital dermatologique de Hô Chi Minh-Ville, établissement spécialisé de premier rang, est devenu une référence incontournable pour les traitements dermatologiques et esthétiques, attirant tant la clientèle locale qu’internationale.

Selon sa directrice, la docteure Nguyên Thi Phan Thuy, l’atout majeur de l’établissement réside dans l’expertise solide de ses médecins hautement qualifiés, qui allient médecine moderne et technologies esthétiques de pointe. L’hôpital propose désormais des forfaits spécialisés, incluant rajeunissement corporel, soins post-traitement, approches médico-esthétiques hybrides et programmes de tourisme médical sur mesure pour la diaspora vietnamienne.

Capacités prometteuses

Photo : VNA/CVN

Le Dr.Tang Chi Thuong, directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, a observé qu’un nombre grandissant de visiteurs internationaux recherchent des soins médicaux au Vietnam, grâce à l’excellence de ses services et à ses prix compétitifs.

En plus des investissements dans les infrastructures, les hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville s’attachent à élever leur expertise aux normes internationales et collaborent avec des compagnies d’assurance mondiales, facilitant ainsi l’accès aux soins pour les patients étrangers.

D’après le Dr. Vu Nam, de la Faculté de tourisme et d’hôtellerie de l’Université nationale d’économie, le tourisme médical et celui de bien-être connaissent une croissance fulgurante à l’échelle mondiale. Le Vietnam dispose des ressources et du potentiel nécessaires pour développer ces deux secteurs.

Si les options de tourisme axées sur le bien-être, comme les stations thermales, les spas, la méditation et les traitements traditionnels, sont déjà très développées, le tourisme médical - impliquant des diagnostics et traitements approfondis - conserve une importante marge de progression.

Le Vietnam se distingue par un réseau d’hôpitaux modernes aux normes internationales, des médecins hautement qualifiés reconnus mondialement, un potentiel certain en médecine traditionnelle, et des coûts de traitement nettement plus abordables.

Sa stratégie de développement touristique à l’horizon 2030 met par ailleurs l’accent sur des produits touristiques de haute qualité, diversifiés et distinctifs. Parmi ceux-ci, le tourisme de santé, incluant le tourisme médical et de bien-être, constitue une priorité, s’appuyant sur les ressources naturelles, la richesse culturelle et l’identité nationale du pays.

Huong Linh/CVN