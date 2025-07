Un record national à Ly Son pour ses squelettes de baleines monumentaux

L’Organisation des records du Vietnam (Vietkings) a décerné, le 20 juin, un record au district de Ly Son (actuellement zone spéciale de Ly Son, province de Quang Ngai au Centre), en tant que lieu de préservation et d’exposition des deux plus grands squelettes de baleines reconstitués du Vietnam.

>> Reconstitution de deux squelettes de baleines centenaires sur l'île de Ly Son

Photo : VNA/CVN

Les deux squelettes, âgés de 250 à 300 ans, sont conservés au temple Tân, situé dans le village de Dông An Vinh, district de Ly Son. Le plus grand squelette mesure 22 m de long, et le plus petit, 18 mètres. Chacun est constitué de 50 vertèbres, de 28 côtes et de la tête.

Depuis 2020, les autorités de l’île de Ly Son ont lancé un projet de restauration des deux squelettes et de construction d’un espace d’exposition au sein du temple Tân. Les travaux de restauration ont été achevés en 2022.

Selon les habitants de Ly Son, plusieurs dizaines de squelettes de baleines sont conservés sur l’île. Toutefois, seuls ces deux spécimens sont encore intacts et ont pu être entièrement restaurés. En plus de leur valeur patrimoniale, les habitants de Ly Son continuent de perpétuer le culte des baleines, un rituel essentiel de la culture des communautés côtières locales.

Le temple Tân, où sont exposés les deux plus grands squelettes de baleine du Vietnam, est devenu une destination incontournable pour les touristes visitant l’île de Ly Son.

VNA/CVN