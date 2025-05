Time Out classe Hà Giang et Hôi An parmi les 44 plus beaux endroits du monde

La province de Hà Giang (Nord), et la vieille ville de Hôi An, dans la province de Quang Nam (Centre), ont été classées 10e et 44e parmi les 44 plus beaux endroits du monde par le célèbre magazine de voyage britannique Time Out.