Une feuille de route pour la suppression de la politique de quotas de croissance du crédit

Suite aux constatations des experts selon lesquelles la politique de quotas de croissance du crédit pour les banques commerciales est actuellement inappropriée et entrave l'accès des clients aux prêts bancaires, la Banque d'État du Vietnam (BEV) a annoncé son intention de supprimer progressivement ce dispositif.

"La BEV innovera dans ses mesures de gestion du crédit et élaborera une feuille de route pour réduire progressivement, puis supprimer, l'attribution de quotas de croissance du crédit à chaque banque", a déclaré le vice-gouverneur de la BEV, Dào Minh Tu.

Le système de quotas de croissance du crédit, qui limite l'expansion du crédit de chaque banque, est appliqué par la BEV depuis 2011, lorsque l'économie vietnamienne connaissait une hyperinflation due à une masse monétaire excessive. Cet outil a permis de contrôler efficacement la qualité des prêts et de garantir la sécurité du système bancaire et la stabilité macroéconomique.

Cependant, les experts ont déclaré qu'après plus d'une décennie de mise en œuvre, cet outil est actuellement inapproprié et empêche les particuliers et les entreprises d'accéder aux prêts bancaires. En raison du système de quotas, même en cas d'excédent monétaire, les banques ne peuvent pas prêter si elles dépassent leur quota de crédit alloué.

Selon Lê Hoài An, cofondateur de WiResearch, fournisseur de données financières Wigroup, cette politique de crédit a été appliquée en raison des caractéristiques de l'économie vietnamienne de l'époque.

De 2007 à 2010, l'économie a connu une croissance excessive du crédit, avec une croissance continue supérieure à 30-40% par an. Cela n'a pas créé de valeur ajoutée pour l'économie et a également entraîné de graves conséquences, comme une forte inflation et un taux de créances douteuses croissant.

Cependant, a déclaré Lê Hoài An, de 2013 à 2019, avec un taux de croissance du crédit de seulement 14-15% par an, le système bancaire a pu soutenir l'économie pour atteindre un taux de croissance du PIB d'environ 7%.

"Cela prouve qu'un contrôle raisonnable du crédit ne signifie pas un frein à la croissance économique. Au contraire, cela crée les conditions d'un développement plus stable et durable", a déclaré Lê Hoài An.

Selon Lê Hoài An, on observe également une évolution des flux de crédit. Avant 2022, le taux de croissance des prêts aux particuliers était souvent supérieur à celui des prêts aux entreprises. En 2023, ce taux a dépassé celui des prêts aux particuliers pour la première fois.

Cette tendance a également été observée en 2024 et devrait se poursuivre cette année. Par conséquent, l'évolution des flux de crédit souligne la nécessité d'une plus grande flexibilité dans l'allocation, l'expansion ou la suppression du quota de croissance du crédit.

La BEV pourra commencer à supprimer progressivement cette politique lorsque le marché des capitaux vietnamien sera plus développé, a déclaré Lê Hoài An.

Les experts suggèrent que la BEV pourrait choisir le meilleur groupe bancaire commercial pour tester la suppression de la politique de croissance du crédit dès sa phase initiale.

"La BEV pourrait expérimenter en autorisant les 15 à 20 meilleures banques à augmenter librement leurs crédits. Les banques restantes devront continuer d'appliquer le plafond de croissance du crédit", a suggéré le Dr Nguyên Tu Anh, ancien directeur du Centre d'information, d'analyse et de prévision économiques du Comité économique central.

Cependant, a-t-il souligné, la suppression du plafond de croissance du crédit doit être testée avec rigueur, car une fois cette restriction levée, la concurrence entre les banques s'intensifiera. Cela motivera et encouragera les banques qui ne peuvent pas augmenter librement leur crédit à améliorer la qualité de leur gouvernance et leur efficacité opérationnelle, afin de pouvoir rejoindre le groupe.

Pour les banques qui ne peuvent pas être compétitives, des solutions doivent être envisagées, telles que la fusion ou la coopération pour gagner en compétitivité.

"Dans une économie de marché, la concurrence est inévitable. Les banques bien gérées, dotées d'une vision claire et performantes sortiront vainqueurs", a déclaré Nguyên Tu Anh.

Nguyên Tu Anh a proposé que les banques remplissent certains critères et conditions pour être éligibles au programme pilote. Cela crée non seulement une forte pression concurrentielle au sein du système bancaire, mais favorise également la création de banques de meilleure qualité.

Même des points de vue avec Nguyên Tu Anh, Lê Hoài An a déclaré qu'avec la suppression de la politique de quota de croissance du crédit, la BEV doit modifier le mécanisme de surveillance en renforçant une série d'indicateurs financiers pour les banques, tels que le ratio de sécurité du capital, le ratio de couverture des créances douteuses et d'autres dispositions.

"En particulier, la BEV doit surveiller étroitement la situation afin d'éviter toute dérive des flux de capitaux après la suppression de la politique. Si une banque applique un taux d'intérêt débiteur pour l'immobilier ou les secteurs à risque supérieur à la limite de sécurité, la BEV doit prendre des mesures d'ajustement rapides pour garantir la stabilité du système financier", a noté Lê Hoài An.

