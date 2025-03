Le Vietnam a le potentiel pour bâtir un centre financier international

Dans une récente interview accordée à un journaliste de l’Agence Vietnamienne d’Information au Royaume-Uni, Nguyên Dang Bang a déclaré que, bien que l'économie vietnamienne ne soit pas encore de grande envergure, sa dynamique de croissance actuelle lui permettrait de justifier la création d’un centre financier international à mesure qu’elle se développe.

Selon le professeur associé, le Vietnam possède plusieurs atouts pour construire un centre financier international répondant non seulement à ses propres besoins en capitaux et en services financiers, mais également à ceux du marché mondial.

Premièrement, le Vietnam bénéficie d’une économie très ouverte, favorisant la liberté des échanges financiers, ce qui constitue une base essentielle pour le développement d’une place financière internationale.

Deuxièmement, sa situation géographique stratégique est un atout majeur. Situé en Asie, entre l’Asie du Sud-Est et l’Asie de l’Est, le Vietnam se trouve dans une région affichant l’un des taux de croissance économique les plus rapides au monde.

Troisièmement, avec plus de 100 millions d’habitants, une population jeune et un marché intérieur dynamique, le Vietnam dispose d’un socle solide pour soutenir un centre financier international.

Enfin, le Vietnam possède un avantage géopolitique unique dans la région, une opportunité que peu de pays peuvent exploiter pour développer un tel centre.

Malgré ces bases solides, la construction d’un centre financier international se heurte à plusieurs défis majeurs. Nguyên Dang Bang a souligné plusieurs conditions essentielles que le pays doit remplir pour réussir ce projet.

La première condition est la mise en place d’un cadre juridique adapté régissant les opérations d’un centre financier international, une tâche particulièrement complexe que peu de pays ont réussi à accomplir.

La deuxième condition est d’assurer une main-d’œuvre qualifiée, capable de répondre aux exigences du secteur financier international.

La troisième condition concerne les infrastructures matérielles. Des écoles et des hôpitaux de niveau international sont indispensables pour attirer et retenir les professionnels et investisseurs étrangers. Un centre financier international doit garantir des services de santé et d’éducation de haute qualité pour répondre aux attentes de ses clients internationaux.

Enfin, Nguyen Dang Bang a insisté sur la nécessité pour le Vietnam d’attirer des talents du monde entier afin de renforcer sa compétitivité sur la scène financière internationale.

Selon lui, Hô Chi Minh-Ville possède des atouts indéniables pour séduire les talents et les investisseurs étrangers, notamment grâce à son dynamisme culturel, son histoire riche et sa vie sociale animée.

Comparée à Singapour, son principal concurrent régional dans le domaine financier, la mégapole vietnamienne pourrait se distinguer par son attractivité et son potentiel de croissance.

VNA/CVN