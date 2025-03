Rationalisation de l’appareil administratif : une nouvelle ère pour la gouvernance locale

La Conclusion N°127 du Politburo et du Secrétariat du Parti exige l'élaboration d'un projet de fusion d'unités administratives au niveau provincial, la suppression de l'administration au niveau de district et la poursuite de la fusion d'unités administratives au niveau communal.

>> Le plan de rationalisation de l'appareil d'État du Vietnam bien apprécié par les médias internationaux

>> Un tournant dans la rationalisation de la structure administrative

>> Les intellectuels vietnamiens en Suisse optimistes quant à la rationalisation de l’appareil d’État

Photo : VNA/CVN

Dans un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le Docteur Trân Anh Tuân, ancien vice-ministre de l’Intérieur et président de l’Association vietnamienne des sciences administratives, a souligné que la Conclusion 127 reflétait un esprit fort et une détermination politique élevée dans la rationalisation de l’appareil administratif.

Différences majeures

Par rapport aux fusions administratives précédentes, cette réforme présente plusieurs différences majeures.

Tout d’abord, elle sera menée simultanément aux niveaux provincial et communal.

Ensuite, elle vise à réduire le nombre de niveaux administratifs locaux à deux, en supprimant l’échelon du district.

De plus, cette fusion prendra en compte non seulement des critères démographiques et géographiques, mais aussi les plans d’aménagement nationaux, régionaux et locaux, ainsi que les stratégies de développement socio-économique, afin d’élargir l’espace de développement et d’assurer une croissance durable. Il s’agit d’un changement fondamental de perspective, où la fusion ne se limite plus à une simple rationalisation administrative mais devient un levier de croissance et de prospérité nationale.

En parallèle, la fusion des unités administratives communales continuera d’être mise en œuvre.

Les organes du Parti, du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques seront également réorganisés pour garantir une cohérence et une synchronisation à l’échelle locale après la fusion.

Photo : VNA/CVN

De plus, cette réforme devra permettre une révision et une classification du personnel administratif, avec pour objectif d’améliorer la qualité des cadres et de mettre en place des politiques adaptées pour les agents concernés par la restructuration.

Ces transformations majeures démontrent une approche systémique, globale et cohérente dans la rationalisation de l’appareil, garantissant une modernisation efficace et ouvrant la voie à un nouvel essor du pays vers une ère de prospérité et de développement durable.

Aspects positifs

Selon le Docteur Trân Anh Tuân, l'organisation d'un gouvernement local à deux niveaux présente de nombreux aspects positifs.

Tout d'abord, elle permet d'élargir l'espace de développement des localités et d'améliorer l'autonomie ainsi que la responsabilité des administrations locales. Avec un appareil administratif rationalisé, combiné à l’application des technologies numériques, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique, le système administratif des collectivités locales deviendra plus efficace et plus performant, répondant ainsi aux attentes des citoyens et des entreprises.

La rationalisation de l’appareil et la réduction du nombre de niveaux administratifs locaux permettront une économie budgétaire significative. Ces ressources pourront être réinvesties dans le développement socio-économique, l’éducation et la santé, offrant ainsi de meilleurs services aux citoyens.

Un appareil administratif compact, avec des fonctions, missions et pouvoirs clairement définis, ne sera véritablement efficace que si les cadres et fonctionnaires qui le composent sont qualifiés, compétents et responsables. Il est donc essentiel de sélectionner des personnes ayant les compétences, l’expertise et un sens aigu des responsabilités pour intégrer cette nouvelle structure administrative, a souligné le spécialiste.

L’amélioration de la qualité du personnel administratif garantira que la fonction publique pourra répondre aux exigences du service public et favoriser le développement du pays dans la nouvelle ère, a-t-il conclu.

VNA/CVN