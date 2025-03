Vietnam - Indonésie

Une experte indonésienne souligne l'importance du nouveau cadre des relations

La Professeure agrégée et Docteure Dinna Prapto Raharja, conseillère politique principale à Synergy Policies, a décrit les relations entre le Vietnam et l'Indonésie comme un partenariat inspirant un nouveau sommet.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information sur les résultats de la visite d'État en Indonésie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, la spécialiste a déclaré que l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global lors de cette visite était extrêmement positive pour les deux pays.

Pour l'Indonésie, il s'agit d'une étape importante, car elle établit ce niveau de relations avec des nations majeures. Cela témoigne de l'importance du Vietnam pour l'Indonésie, a-t-elle souligné.

Elle a exprimé un vif intérêt pour la croissance rapide de l'économie vietnamienne, soulignant que, pour que l'Indonésie s'intègre davantage à la chaîne d'approvisionnement mondiale, elle devrait renforcer sa collaboration avec le Vietnam.

En matière de coopération économique, l'Indonésie et le Vietnam peuvent collaborer dans de nombreux domaines dans le cadre de leur partenariat stratégique global, créant ainsi des opportunités de coopération plus vastes et approfondies, a-t-elle déclaré.

Au-delà de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs et de l'énergie, les deux pays peuvent coopérer dans de nombreux autres secteurs, a-t-elle ajouté, exprimant sa conviction que ce partenariat stratégique global permettrait des progrès tangibles dans les relations bilatérales.

Selon l'experte, l'un des principaux résultats de la visite de Tô Lâm est le consensus sur le renforcement de la coopération entre les entreprises des deux pays, ce qui est essentiel au développement des liens économiques entre le Vietnam et l'Indonésie.

Le manque d'informations mutuelles entre les entreprises a parfois engendré des problèmes de confiance, un défi majeur à surmonter, a-t-elle indiqué, exprimant son espoir que, grâce au nouveau cadre de coopération, davantage d'entreprises vietnamiennes renforceraient leur confiance et collaboreraient avec leurs homologues indonésiennes.

Opportunités à saisir

Dinna Prapto Raharja a en outre souligné l’importance du cadre juridique, soulignant qu'avec l'ouverture économique, l'Indonésie pourrait envisager de resserrer ses liens avec les législateurs vietnamiens. Elle a également exprimé son impression positive concernant les récentes réformes administratives du Vietnam, dont l'Indonésie devrait, selon elle, s'inspirer.

Elle a estimé qu'avec ce partenariat stratégique global, les deux pays pourraient s'inspirer mutuellement pour exploiter pleinement les opportunités offertes par les sciences et les technologies.

De plus, le Vietnam est actuellement reconnu comme un hub disposant de portes d’entrée cruciales dans la région et est devenu un maillon indispensable de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Par conséquent, Dinna Prapto Raharja a déclaré espérer que les décideurs politiques indonésiens reconnaîtraient la nécessité, dans les années à venir, d'accélérer le rapprochement et l'approfondissement des relations entre les deux pays.

Concernant les liens politiques, elle a affirmé que la coopération avec le Vietnam pourrait être bénéfique pour l'Indonésie. Cette relation pourrait aider les deux parties à coopérer plus étroitement avec les autres États membres de l'ASEAN afin d'assurer la stabilité régionale et de renforcer leurs liens en matière de sécurité et de défense.

Enfin, elle a exprimé l'espoir que les relations entre les deux peuples se renforceraient, offrant davantage d'opportunités d'échanges dans les domaines de l'éducation, de la recherche, etc.

