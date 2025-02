Ajuster les taux bancaires pour soutenir la croissance

Selon les statistiques, sept banques, à savoir Agribank, Bac A Bank, NCB, MBV, Eximbank, KienLongBank et VietBank, ont rehaussé leurs taux d’intérêt pour attirer les flux de trésorerie non utilisés de la population.

Parmi ces établissements, KienLongBank est devenue, le 15 janvier, la première à augmenter les taux d’intérêt des dépôts pour la deuxième fois dans le même mois. Le taux d’intérêt des dépôts à 12 mois a ainsi augmenté de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 6,1% par an. Ce changement lui a permis de rejoindre les cinq établissements affichant des taux d’intérêt supérieurs à 6% pour les dépôts à 12 mois, aux côtés de CB, BVBank, GPBank et MSB.

Crédits octroyés aux secteurs prioritaires

Actuellement, au moins 15 banques commerciales ont annoncé un taux de 6% ou plus par an, principalement pour les dépôts à long terme, allant de 18 à 36 mois. Parmi celles-ci, 13 affichent des taux à partir de 6% par an pour une durée de 36 mois. Le taux d’intérêt le plus élevé du marché atteint 6,8% par an, proposé par Eximbank pour les dépôts en ligne d’une durée de 24 à 36 mois. En outre, certaines banques offrent des taux encore plus élevés sous certaines conditions, comme PVcomBank, qui offre un taux spécial de 9% par an pour les dépôts d’un montant de 2.000 milliards de dôngs ou plus, et HDBank, qui applique un taux de 8,1% par an pour une durée de 13 mois, à condition de maintenir un dépôt minimum de 500 milliards de dôngs.

En fin d’année ou au Nouvel An lunaire, de nombreuses personnes choisissent de déposer leur argent dans les banques pour obtenir des rendements intéressants, notamment après les salaires et les primes du Têt, dans un contexte où d’autres canaux d’investissement demeurent difficiles.

Selon Trân Khanh Hiên, directeur de MBS Research, les banques doivent rapidement ajuster leurs taux d’intérêt afin de capter les flux de trésorerie nécessaires pour répondre à la demande croissante de crédit, le crédit ayant augmenté de 2 à 3 fois plus que les capitaux levés.

Les experts de Viet Dragon Securities Company (VDSC) prévoient une légère hausse des taux d’intérêt des dépôts et des prêts, allant de 0,5 à 1 point de pourcentage, principalement en raison de la demande accrue de capitaux.

Cette année, le secteur bancaire vise une croissance du crédit de 16%. Depuis le début de 2025, de nombreux établissements ont déjà lancé des packages de crédit préférentiels destinés à des groupes de clients spécifiques, et la Banque d’État du Vietnam a demandé à neuf banques commerciales de débloquer d’urgence 145.000 milliards de dôngs de crédit.

D’après Vo Hoàng Hai, directeur général adjoint de la Nam A Bank, la demande de crédit devrait s’améliorer, avec des prévisions selon lesquelles la croissance des prêts au premier trimestre de 2025 sera supérieure à celle de la même période de l’année dernière. Il a ajouté que les autorités se concentraient sur l’élimination des difficultés du marché, notamment le marché immobilier, et que la baisse des taux d’intérêt pour les prêts aux entreprises et particuliers devrait entraîner une forte hausse de la demande de prêts à la consommation.

Les banques sont également prêtes à stimuler les prêts dès que l’économie se redressera, notamment pour les crédits immobiliers et ceux à la consommation. Étant donné que la croissance du crédit en 2024 a été relativement élevée, et que l’objectif de croissance du crédit pour cette année est supérieur à celui de l’année précédente, cela offre un large potentiel pour de nouveaux prêts. Les banques devront donc trouver des solutions pour attirer des capitaux afin d’assurer la liquidité et répondre à la demande croissante de crédits dès le début de l’année.

Bien que de nombreux experts soient optimistes quant à l’objectif de croissance du crédit de 16% pour 2025, il est essentiel de s’assurer que le ratio crédit/PIB augmente progressivement, car une hausse trop rapide pourrait entraîner des risques, comme l’ont averti certaines organisations internationales.

Le Docteur Châu Dinh Linh, de l’Université de la banque de Hô Chi Minh-Ville, met en garde contre le fait qu’une forte croissance du crédit pourrait entraîner une augmentation des créances douteuses si la gestion des risques n’était pas correctement assurée. Cela pourrait à terme ralentir la croissance du PIB. Ainsi, il est crucial de garantir la qualité du crédit et de mettre en place un système de contrôle des risques efficace. Il est également important d’orienter les flux de capitaux vers les secteurs stratégiques définis par le gouvernement, comme l’industrie manufacturière, l’agriculture de haute technologie, la transformation numérique, la transition écologique, la lutte contre le changement climatique, ainsi que l’innovation scientifique et technologique.

Sécurité du système bancaire

Le directeur général de l’agence de notation FiinRatings, Nguyên Quang Thuân, prévoit qu’en 2025, la Banque d’État du Vietnam (BEV) continue de permettre aux institutions financières d’ajuster de manière autonome leur encours de crédit en fonction de leur notation de crédit, tout en surveillant les ratios de fonds propres, sans avoir à demander l’approbation préalable de l’autorité de régulation.

Cette politique renforcera la flexibilité des institutions financières et facilitera une circulation plus rapide des capitaux vers les secteurs clés, afin de répondre aux besoins de financement des entreprises et des particuliers.

De son côté, le vice-gouverneur permanent de la BEV, Dao Minh Tu, a précisé qu’en 2025, la Banque centrale suivra de près l’évolution de l’économie nationale pour gérer la croissance du crédit de manière proactive et flexible. Elle mettra en œuvre des mesures ambitieuses et efficaces concernant la gestion des taux d’intérêt, des taux de change et de la croissance du crédit.

La priorité sera donnée à la sécurité du système bancaire, à la stimulation de la croissance économique, à la stabilisation de la macroéconomie et à la maîtrise de l’inflation. ‘‘La BEV ajustera de manière flexible les objectifs de croissance du crédit afin de fournir des capitaux abondants aux activités économiques’’, a souligné Dao Minh Tu.

