L’élévation des relations Singapour - Vietnam est une démarche stratégique

La visite officielle du 11 au 13 mars à Singapour du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, marquée par l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global (PSG), a été largement saluée par l’opinion publique comme une étape historique dans les relations bilatérales et un puissant catalyseur pour approfondir la coopération dans tous les domaines de manière plus substantielle et plus efficace.

S'adressant à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Singapour, le Professeur Bilveer Singh, de l'Université nationale de Singapour, a souligné le parcours remarquable des relations diplomatiques entre les deux pays depuis leur établissement en 1973. Ce récent renforcement symbolise le niveau de leurs liens et de leur connexion.

Le chercheur a souligné qu'il s'agit d'une relation stratégique et globale, englobant la politique, l'économie, la société, la culture, la psychologie et la technologie. Tout en reconnaissant certaines différences, il a souligné que le Vietnam et Singapour partagent d'importants points communs, notamment en politique et en économie.

Je pense que la relation entre le Vietnam et Singapour est importante sur le plan bilatéral, mais plus important encore, elle a constitué un élément constitutif dans la région. Bien que les deux pays présentent quelques différences, il existe encore de nombreux points communs qui peuvent être échangés, des expériences partagées et apprises les uns des autres. En sciences politiques et en économie, cela signifie complémentarité et avantage comparatif, a-t-il déclaré.

Afin de matérialiser le potentiel de coopération du partenariat stratégique global, selon le professeur Bilveer Singh, le Vietnam et Singapour devrait renforcer la diplomatie populaire. La visite du secrétaire général Tô Lâm à Singapour montre qu'au sommet, les relations entre gouvernements se sont resserrées, mais que la diplomatie populaire a encore un long chemin à parcourir.

Si vous demandez à un Singapourien ce qu'il pense de Hanoï, de Dà Nang ou de l'histoire du Vietnam, peu de gens connaissent ces choses. Peut-être qu’ils connaissent juste un peu la cuisine vietnamienne et les destinations touristiques abordables. Il faudrait donc faire en sorte que les relations entre les peuples des deux pays se resserrent davantage, a-t-il plaidé.

En outre, selon le professeur Bilveer Singh, le Vietnam et Singapour devraient également identifier clairement les questions stratégiques et ne pas laisser ces questions affecter les relations entre les deux pays. En outre, la réduction des écarts et le développement des compétences en communication communautaire sont également très importantes pour continuer à promouvoir efficacement le partenariat stratégique global Vietnam-Singapour, a-t-il encore indiqué.

