Expert britannique : une approche flexible pour développer des centres financiers au Vietnam

C'est l'opinion du Docteur Hô Quôc Tuân, maître de conférences en finance et comptabilité à l'Université de Bristol (Royaume-Uni), lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l’approche de la visite du vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh au Royaume-Uni, du 16 au 20 mars. L’un des objectifs de cette visite est de promouvoir la coopération entre les deux pays dans la construction et le développement de centres financiers internationaux.

Photo : VNA/CVN

Centre financier spécialisé

Le Docteur Hô Quôc Tuân a souligné la distinction cruciale entre les centres financiers "internationaux" et "régionaux" dans le contexte des projets de développement à Hô Chi Minh-Ville (Sud) et Dà Nang (Centre).

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville est classée comme un centre financier spécialisé régional, appartenant au groupe des centres financiers spécialisés locaux. Le modèle de centre financier "régional" envisagé au Vietnam s'appuie sur cette distinction.

Selon le spécialiste, le développement des centres financiers suit traditionnellement deux orientations : la spécialisation et la diversification.

Photo : VNA/CVN

Cinq facteurs déterminants

Ainsi, en fonction des conditions géographiques, du tissu économique local, de la capacité à attirer des entreprises et des institutions financières étrangères, ainsi que des ressources humaines disponibles, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang pourraient opter pour des stratégies différenciées, a-t-il recommandé.

Il a également souligné l'importance pour ces deux villes d’éviter une concurrence interne excessive dans le choix de leurs domaines de spécialisation.

Enfin, il a insisté sur le rôle clé du capital humain, l’un des cinq facteurs déterminants pour le succès d’un centre financier. Selon le Global Financial Centres Index (GFCI), ces cinq facteurs incluent : le climat des affaires (stabilité politique et macroéconomique, cadre juridique clair et efficace), le capital humain, les infrastructures, le développement du marché financier et la réputation (y compris la culture organisationnelle et l’innovation).

VNA/CVN