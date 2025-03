L’objectif de croissance du PIB du Vietnam fixé pour 2025 est réalisable

Photo : CTV/CVN

Selon un rapport économique récemment publié, UOB a déclaré que l’excédent commercial du Vietnam en 2024 devrait atteindre 23,9 milliards de dollars, le deuxième niveau le plus élevé de l’histoire, juste derrière le record de 28,4 milliards de dollars en 2023.

Cela marque également la neuvième année consécutive où le Vietnam maintient un excédent commercial, jouant un rôle crucial dans la stabilisation du taux de change du dông.

Avec un niveau élevé d’ouverture, l’économie du Vietnam continue de renforcer sa position dans la région, la valeur des exportations représentant environ 90% du PIB en 2024, soit la deuxième plus élevée de l’ASEAN, derrière Singapour (174 %) et devant la Malaisie (69%). Cela souligne le rôle crucial du commerce en tant que moteur clé de la croissance de l’économie vietnamienne, a noté la banque.

Moteurs de croissance

Cependant, ce niveau élevé d’ouverture rend également le Vietnam plus vulnérable aux fluctuations et aux conflits du commerce mondial, d’autant plus que les politiques tarifaires américaines pourraient avoir un impact sur l’un des principaux moteurs de croissance du Vietnam, à savoir le commerce international.

Photo : VNA/CVN

Les États-Unis sont le plus grand marché d’exportation du Vietnam, représentant 30% de son chiffre d’affaires total à l’exportation. Par conséquent, si les États-Unis imposent des droits de douane sur les produits vietnamiens, les secteurs de la fabrication et des services seraient considérablement affectés.

La récente décision de l’Assemblée nationale de relever l’objectif de croissance du PIB du Vietnam à au moins 8% en 2025 et à des taux à deux chiffres sur la période 2026-2030 montre un niveau élevé de consensus au sein du système politique pour les nouveaux objectifs de développement du pays, malgré les nombreux défis auxquels l’économie est confrontée.

L’institution financière a suggéré que le Vietnam devrait stimuler les investissements en capital, en particulier ceux du secteur public, non seulement pour stimuler la croissance, mais aussi pour atténuer les risques lorsque le commerce est confronté à des difficultés.

Le Vietnam a encore de la marge pour renforcer l’investissement public, d’autant plus que le gouvernement vise une croissance à deux chiffres à l’avenir, a souligné la banque.

Compte tenu de ces facteurs, UOB maintient une vision optimiste mais prudente des perspectives économiques du Vietnam. Les prévisions de croissance du PIB pour 2025 restent à 7%, en supposant que le PIB du premier trimestre atteigne 7,1%.

En 2026, le taux de croissance pourrait atteindre 7,4%, soutenu par les mesures du gouvernement visant à améliorer l’efficacité, a déclaré le prêteur.

VNA/CVN