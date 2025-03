La visite du dirigeant Tô Lâm à Singapour, catalyseur pour élever les liens

La presse asiatique a souligné que la visite officielle du 11 au 13 mars à Singapour du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, représente un puissant catalyseur pour approfondir la coopération dans tous les domaines de manière plus substantielle et plus efficace.

Soulignant la nouvelle ère de développement du Vietnam sous la direction du secrétaire général Tô Lâm, il a estimé que le Vietnam est confronté à une opportunité de percées économiques, nécessitant une forte dynamique de développement industriel, de transformation numérique portée par l’intelligence artificielle (IA), de croissance verte et d’intégration mondiale.

Cette étape privilégie la réforme institutionnelle, l’innovation et la prise de décision rapide. Singapour est un partenaire fiable dans l’objectif du Vietnam de devenir une économie à revenu élevé d’ici 2045, sur la base de forces communes en matière de coopération économique, d’échange de technologies et de développement durable.

Le professeur Vu Minh Khuong suggère que l’IA pourrait être un outil transformateur dans la gouvernance gouvernementale, en déplaçant l’attention de la gestion traditionnelle vers des solutions technologiques efficaces.

Une coopération efficace entre le Vietnam et Singapour sur l’IA soutient non seulement la transformation numérique du Vietnam, mais crée également une forte synergie dans la trajectoire de croissance des deux pays, favorisant les relations bilatérales à long terme et la prospérité partagée. Le renforcement des partenariats peut ouvrir la voie à une coopération régionale sur des solutions basées sur la technologie, a-t-il plaidé.

Dans le même temps, l’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a noté que les deux pays ont établi un partenariat stratégique en 2013, à une époque où un ordre mondial stable était propice à la croissance. Cependant, le contexte chaotique actuel met à l’épreuve le système multilatéral fondé sur des règles, conduisant à des évolutions imprévisibles.

Par conséquent, des relations bilatérales plus étroites et une coordination avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) sont essentielles pour maintenir l’autodétermination. Le diplomate singpourien a souligné les priorités en matière d’énergies renouvelables, de durabilité, d’infrastructures, d’économie numérique, d’innovation et de connectivité.

Le 12 mars, à la suite d’une rencontre avec le dirigeant vietnamien et du renforcement des relations bilatérales, le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, a écrit sur sa page Facebook que cette visite était "particulièrement significative alors que Singapour célèbre ses 60 ans d’indépendance et que le Vietnam commémore son 80e anniversaire".

Il a souligné que ce partenariat était le premier de Singapour avec un État membre de l’ASEAN. "Il témoigne des liens étroits et de la confiance qui unissent nos nations, ainsi que de l’immense potentiel d’une collaboration encore plus étroite. Le CSP réaffirme notre engagement commun à collaborer dans de nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables, les crédits carbones et la transformation numérique", a-t-il écrit. Le dirigeant a également annoncé sa prochaine visite au Vietnam ce mois-ci afin de renforcer les liens et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération.

Selon The Straits Times, le Premier ministre Lawrence Wong a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec le dirigeant vietnamien Tô Lâm, en visite à Singapour : "Ce partenariat stratégique global est important pour Singapour, car c’est notre premier avec un État membre de l’ASEAN. Il reflète le niveau élevé de confiance entre Singapour et le Vietnam, l’excellent travail que nous avons accompli ensemble et le potentiel d’aller encore plus loin".

Le chef du gouvernement singapourien a ajouté plus tard, lors d’un déjeuner officiel pour le secrétaire général Tô Lâm, que le partenariat stratégique global "définit la manière dont les deux pays travailleront ensemble dans des domaines stratégiques tels que la défense et la sécurité, la lutte contre la criminalité transnationale, l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe".

Ce partenariat stratégique global reflète également notre engagement commun à approfondir la coopération dans des domaines nouveaux et émergents, notamment les énergies renouvelables, les crédits carbones, la connectivité par câbles sous-marins et l’économie numérique.

"Nous collaborerons étroitement pour réaliser des progrès concrets dans ces domaines porteurs d’avenir. Notre capacité à y parvenir permettra à nos deux pays de mieux affronter les complexités d’un environnement mondial de plus en plus turbulent", a-t-il ajouté.

