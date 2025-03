La politique au féminin

>> Assurer l’égalité des sexes et encourager la participation politique des femmes

>> Femmes en politique : un enjeu toujours d’actualité

>> Parité en politique : nouvelles approches

C’était l’occasion de revoir la vice-présidente de la République, Vo Thi Ánh Xuân, dans un magnifique áo dài rose, rencontrant des représentantes exemplaires de l’Union des femmes du Vietnam dans l’ensemble du pays, toutes vêtues elles aussi en cette tunique traditionnelle des Vietnamiennes. Ceci illustrait la ferme volonté du pays d’encourager leur participation politique.

En effet, “depuis des années, le Vietnam met en place diverses mesures positives en faveur des femmes, en particulier dans la sphère politique”. La Loi sur l’égalité des sexes de 2006 stipule l’exigence de parité dans la gestion publique et les activités sociales. Celle sur les élections législatives et locales assure également une représentation équilibrée et encourage une représentation féminine accrue dans les listes électorales.

De plus, la Stratégie nationale sur l’égalité des sexes pour la période 2011-2020 visait à “accroître la présence des femmes aux postes de direction et de décision”… “Au mois de décembre 2022, le taux de participation politique des femmes au Vietnam figurait parmi les plus élevés au monde”. Quinze des trente ministères et services au niveau ministériel comptaient une femme à leur tête et deux des huit agences gouvernementales étaient dirigées par des femmes. Selon le ministère de l’Intérieur, au mois de mars 2023, 19 femmes siégeaient au Comité central (XIIIe exercice) du Parti communiste du Vietnam.

Pourtant, plusieurs obstacles entravent encore la participation des femmes à la vie politique. La Loi sur l’égalité des sexes du Vietnam a besoin de modifications pour mieux réaliser ses engagements internationaux en la matière. Il est aussi nécessaire de consolider d’autres textes juridiques, en intégrant systématiquement la perspective de genre dans les politiques publiques.

Une femme importante a ainsi appelé à la promotion d’un leadership féminin fort en politique. Il s’agissait de Tôn Nu Thi Ninh, ancienne vice-présidente de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Elle déplore qu’au sein du gouvernement actuel, on ne compte que trois femmes : Pham Thi Thanh Trà, ministre de l’Intérieur ; Dào Hông Lan, ministre de la Santé ; et Nguyên Thi Hông, gouverneure de la Banque d’État du Vietnam.

Mais le pays a fixé des objectifs ambitieux pour 2025, garantissant notamment que 60% des ministères et agences gouvernementales comptent au moins 50% de femmes à des postes de direction. Il ne s’en sort pas si mal, puisqu’occupant actuellement la 47e place sur les 187 pays dans le classement mondial sur l’égalité des sexes en politique. Et cela bougera encore dans les années futures, sans aucun doute.

Hervé Fayet/CVN