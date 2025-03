La visite d'État du chef du Parti apporte des avantages au Vietnam et à l'Indonésie

La visite d'État en Indonésie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a apporté d'énormes bénéfices aux deux nations, aboutissant à une coopération plus étroite et plus large dans les domaines de l'économie, de la politique, de la sécurité et les échanges entre les deux peuples, selon Beni Sukadis, coordinateur principal à l'Institut de défense et d'études stratégiques d'Indonésie (Lesperssi).

Photo : VNA/CVN

Beni Sukadis a déclaré à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que la visite du chef du PCV, effectuée à l'invitation du président d'Indonésie et président du Parti du mouvement de la grande Indonésie (Gerindra), Prabowo Subianto, démontreait l'engagement du Vietnam à approfondir ses relations avec l'Indonésie, un partenaire important et la plus grande économie de la région.

Le renforcement des liens avec l’Indonésie permet au Vietnam d’obtenir un meilleur accès à un vaste marché, à accroître les opportunités commerciales et à améliorer la coopération dans des domaines tels que l’énergie, les infrastructures et la transformation numérique. Cette visite contribue également à consolider la position du Vietnam dans la coopération en matière de sécurité régionale, en particulier la sécurité maritime, car les deux pays partagent des préoccupations concernant la Mer Orientale, a estimé l’expert indonésien.

Plusieurs accords économiques ont été conclus lors du voyage d'affaires du dirigeant vietnamien, a-t-il souligné, ajoutant que le partenariat stratégique global établi avec le Vietnam était conforme aux objectifs de diversification économique de l'Indonésie, en particulier dans les domaines de la fabrication, des énergies renouvelables et de l'économie numérique.

Photo : VNA/CVN

Les entreprises vietnamiennes ont notamment réalisé des investissements importants en Indonésie, le fabricant de véhicules électriques VinFast devant générer des emplois et promouvoir le développement économique tout en élargissant les opportunités pour la nation archipel de devenir un pôle de véhicules électriques en Asie du Sud-Est et dans le monde. Il a décrit cela comme un moyen de renforcer les liens déjà forts entre les deux pays.

Exprimant son intérêt pour la coopération en matière de sécurité entre les deux nations, Sukadis a noté que les deux pays avaient réaffirmé leur engagement en faveur de la stabilité maritime, de la lutte contre le terrorisme et de la coopération en matière de défense. En renforçant ses liens avec le Vietnam, l’Indonésie élargira non seulement ses opportunités économiques, mais renforcera également son influence stratégique sur la diplomatie régionale, garantissant ainsi un avenir résilient et une coopération plus approfondie.

Il a indiqué que les deux pays avaient une compréhension commune sur la résilience et le règlement des questions en Mer Orientale. Dans l'esprit de solidarité de l'ASEAN, les deux parties viseront des négociations et des dialogues pacifiques, a-t-il ajouté.

VNA/CVN