Une exposition sur les patrimoines culturels et les objets artisanaux traditionnels prévue en novembre prochain

Une exposition intitulée "Couleurs des patrimoines culturels et naturels et des objets artisanaux traditionnels du Vietnam" aura lieu du 22 au 26 novembre 2024 dans la rue piétonne Hô Tùng Mâu, au Centre culturel provincial et au Musée de Nghê An, dans la ville de Vinh, province de Nghê An (Centre).

L'information a été rendue publique le 6 août par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Photo : VNA/CVN

Ce ministère a chargé le Centre d'exposition de la culture et des arts du Vietnam de se coordonner avec le Département de la culture et des sports de la province de Nghe An et les unités concernées pour organiser cette exposition.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, cette exposition sera une activité culturelle marquant la Journée du patrimoine culturel du Vietnam (23 novembre). Elle permettra de présenter et promouvoir la culture et les patrimoines naturels, les sites historiques, les paysages et les produits touristiques uniques du pays. L'exposition présentera aux visiteurs des produits de nombre de villages d’artisanat des quatre coins du pays.

VNA/CVN