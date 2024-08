Quand les jeunes pratiquent le tourisme culturel

L'UNESCO a répertorié sur le sol vietnamien huit patrimoines culturels et naturels mondiaux, 15 patrimoines culturels immatériels, neuf patrimoines documentaires, trois géoparcs mondiaux et 11 réserves mondiales de biosphère

Au cours des dernières années, le tourisme vietnamien a reçu de nombreuses récompenses à l'international. Par exemple, de 2018 à 2020, le Vietnam a reçu sans discontinué le titre de "Première destination d'Asie" et "Première destination culinaire, culturelle et patrimoniale d’Asie" par les World Travel Awards (WTA). En 2023, le pays a été élu par les WTA pour le même titre.

Hà Van Siêu, chef adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a déclaré qu’une fois bien exploités, les patrimoines culturels aideront les touristes à avoir une vision plus claire et plus profonde des valeurs culturelles locales, les incitant ainsi à revenir.

Il a estimé que les métiers traditionnels, les festivals, les villages d'artisanat traditionnels et la culture culinaire unique de chaque région constituent des trésors inestimables à exploiter pour le développement du tourisme culturel. Des plats vietnamiens célèbres tels que le pho, le banh mi, le bun cha et le banh cuôn ont été mis à l'honneur sur de nombreuses chaînes médiatiques internationales prestigieuses et sont devenus des "messagers" touristiques du Vietnam.

L'année de leur première inscription au patrimoine mondial culturel et naturel, l'ensemble des monuments de Huê (1993) et la baie de Ha Long (1994) n'accueillaient que quelques dizaines de milliers de visiteurs. Ce sont aujourd'hui des millions de personnes qui les visitent chaque année.

En 2023, le nombre total de personnes visitant les monuments de Huê a été de 2,28 millions, dont 1,032 million d’étrangers.

Dans le même temps, la baie de Ha Long a accueilli près de 2,7 millions de visiteurs, dont 800.000 étrangers. Les revenus sont estimés à 780 milliards de dôngs, soit une hausse de 80% par rapport à 2022.

Le nombre de touristes venant à Hôi An a également considérablement augmenté depuis que la cité portuaire a été inscrite au patrimoine mondial. En 2023, la vieille ville a ainsi accueilli 4 millions de visiteurs, dont plus de 3 millions d’étrangers, soit un triplement par rapport à 2022.

Des spectacles aident aussi à valoriser l'histoire et la culture du pays. On peut penser à "Quintessence du Vietnam" sur l'île de Phu Quôc, intégrant Grand World Phu Quôc. Ce spectacle recrée l'histoire et l'identité culturelle du Vietnam à travers des performances audacieuses et élaborées. Citons encore le spectacle vivant "Mémoire de Hôi An", qui a eu un grand écho auprès des visiteurs et des médias internationaux. Enfin, le programme artistique "Quintessence du Tonkin" fait découvrir la culture vietnamienne au monde et a été listé par CNN comme activité "incontournable" à Hanoï.

La tendance consistant à lier le tourisme au développement durable, au tourisme vert et au tourisme culturel devient populaire. Les jeunes vietnamiens participent avec enthousiasme au travail de préservation et de diffusion des bonnes valeurs culturelles du pays et du peuple vietnamien à travers le tourisme.

Hà Kim Ngoc, vice-ministre des Affaires étrangères et chef de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, a salué les jeunes qui appliquent avec audace de nouvelles méthodes, contribuant ainsi à transmettre les valeurs culturelles traditionnelles et l'image de leur Patrie à leurs amis étrangers.

Mais il a déclaré que les jeunes devaient exploiter plus activement encore l'application de la transformation numérique, les applications mobiles et les effets des réseaux sociaux pour promouvoir et présenter les sites reconnus par l’UNESCO à la communauté et aux touristes internationaux.

Il s’est déclaré convaincu que les jeunes continueraient à créer de nouvelles méthodes contribuant à exploiter de manière positive et durable les valeurs du patrimoine de l'UNESCO au Vietnam et promouvoir ainsi plus fortement encore l’image du Vietnam auprès des amis internationaux.

Selon Will in Vietnam, un Tiktoker qui compte 3,2 millions de followers sur TikTok, plus de 950.000 followers sur Youtube, 400.000 followers sur Facebook, le Vietnam est un centre de tourisme culturel.

"Le Vietnam a une histoire et une tradition riches avec des milliers de festivals, des dizaines de milliers de monuments et une riche diversité géographique. Le Vietnam a toujours de nouvelles choses à explorer. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux Européens affluent au Vietnam pour explorer le patrimoine culturel, l'histoire et la cuisine du Vietnam. Je pense que le Vietnam devrait continuer à promouvoir son avantage en tant que destination culturelle", a-t-il partagé.

Le célèbre blogueur de voyage de la communauté des vloggers vietnamiens, Khoai Lang Thang, estime que de beaux paysages peuvent inciter les touristes à se rendre dans un endroit une ou deux fois, mais lorsqu'ils aiment sa culture, ils reviendront plus souvent. Selon lui, "intégrer la culture au tourisme est un moyen de l’aider à devenir plus proche, plus omniprésente et plus adaptée à son époque. Par conséquent, une fois que nous développons le tourisme associé à la culture, nous préservons également en partie la culture de notre propre peuple, et nous aimerons encore plus notre Patrie et les coutumes et traditions des anciens."

Sung Mi Phin, originaire de l’ethnie H’Mông, province de Hà Giang, valorise les éléments culturels autochtones dans son offre de tourisme communautaire. Il pense qu'associer la culture au tourisme est le meilleur moyen de respecter, préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles.

"Contrairement aux inquiétudes de beaucoup, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas indifférents à la culture traditionnelle. Au contraire, ils savent préserver et promouvoir les valeurs culturelles dans les activités touristiques, en la transformant en un pont culturel entre les groupes ethniques", a dit Diu Thi Huong, originaire de l’ethnie Lô Lô, propriétaire du café Cuc Bac à Hà Giang.

"Ce n'est qu'en comprenant et en pénétrant notre propre culture que nous pouvons être ouverts à l'apprentissage des bonnes choses des autres cultures, et à partir de là, nous pouvons aimer les différences des autres cultures", a souligné Diu Thi Huong.

L'expert Vu Anh Tu, de l'Institut national de la culture et des arts du Vietnam, a déclaré que les jeunes pratiquant le tourisme culturel sont tout à fait cohérents avec la tendance mondiale et occupent une place importante tout à la fois dans la transmission des valeurs culturelles de la nation et dans l'attractivité du pays.

"Pour développer le tourisme culturel, il est nécessaire de renforcer la gestion, l'inspection, le contrôle ainsi que de promouvoir des activités de propagande et d'éducation pour sensibiliser et faire comprendre à la société en général et les pratiquant du tourisme en particulier la nécessaire protection et promotion des valeurs culturelles de la nation", a dit Vu Anh Tu.

