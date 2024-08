Inauguration du pont-pagode japonais à Hôi An après 19 mois de restauration

Photo : VNA/CVN

Le projet de restauration du Chua Câu a été mis en chantier le 28 décembre 2022. Il est doté d’un investissement total de 20,3 milliards de dôngs (plus de 860.000 USD).

Après 19 mois, la restauration a obtenu des résultats remarquables dans de nombreux domaines. L'architecture et la structure ont été préservées presque intactes. Le Chùa Câu a retrouvé son lustre d'antan tout en préservant au maximum ses valeurs d'origine.

Le pont couvert a été construit au XVIe siècle, lorsque Hôi An était l’un des plus grands ports de commerce de la région. Un lieu d’échange d’épices, de produits, de styles et d’idées. Des marchands venaient du monde entier venaient y commercer, pour la plupart des Chinois, des Japonais, des Portugais et des Néerlandais.

L'ouvrage comprend deux parties, toutes en bois : le pont couvert et la pagode. La porte de cette dernière est sculptée avec trois mots, "Lai Viên Kiêu" qui signifient "pont pour accueillir des invités venus de loin", donnés par le seigneur Nguyên Phuc Chu lors d’une visite à Hôi An en 1719.

Photo : VNA/CVN

Chaque extrémité est gardée par un couple de statues, figurant des chiens d'un côté et des singes de l'autre, pour protéger ce lieu. Les deux animaux sont des symboles sacrés dans la culture japonaise, d'ailleurs de nombreux empereurs sont nés sous ces signes du zodiaque.

D'après un document, la construction du pont aurait débuté pendant l'année du Chien et se serait terminée dans celle du Singe. La pagode a été restaurée en 1817, 1865, 1915, 1986.

VNA/CVN