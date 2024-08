Le temple Voi Phuc de Hanoï honoré comme site touristique

>> Le village de la culture et du tourisme ethniques vietnamiens accueillera diverses activités

>> Les jeunes peuvent exploiter le patrimoine pour développer le tourisme

>> Quand les jeunes pratiquent le tourisme culturel

Photo : VNA/CVN

D'autres lieux, à savoir Dao Ngoc - Truc Bach dans le quartier de Truc Bach, arrondissement de Ba Dinh, et Kim Lan dans la commune de Kim Lan, district de Gia Lâm, ont également été reconnus comme sites touristiques.

Les Comités populaires de l’arrondissement de Ba Dinh et du district de Gia Lâm sont responsables de la gestion, de l'exploitation et du développement des sites touristiques conformément à la Loi sur le tourisme et à d'autres documents juridiques.

Situé au bord du lac Thu Lê, près du zoo de Hanoï, Thang Long Tây Trân, ou Temple dédié au prince Linh Lang, génie gardien de l’ouest de l’ancienne Citadelle de Thang Long, également appelée Voi Phuc (Éléphants agenouillés), est l'un des lieux de distraction les plus connus de la capitale.

Il a été construit dans l’ancien village de Thu Lê en 1065, sous le règne du roi Ly Thanh Tông (1023 - 1072). Le temple est dédié au prince Linh Lang, fils du roi Ly Thanh Tông, qui était le génie gardien de l'ouest de la citadelle Thang Long.

Selon la légende, lorsque la femme du roi Ly Thanh Tông prit un bain dans le lac Dâm Dàm (aujourd'hui Lac de l'Ouest), un dragon apparut et cracha de l'eau parfumée sur son corps. Plus tard, elle fut enceinte et donna naissance à un fils, Linh Lang (petit dragon), dont le corps était recouvert d'écailles et de taches qui brillaient comme des perles.

Lorsque les troupes du général Triêu Tiêt, de la dynastie des Song, envahirent le pays et atteignirent la rivière Nguyêt Duc, Linh Lang demanda au Roi des troupes et des éléphants pour les combattre. Le Roi accepta et lui donna deux éléphants et une armée.

Après la bataille victorieuse, Linh Lang tomba malade. Quand le Roi lui rendit visite, Linh Lang lui dit qu'il avait été envoyé du ciel pour aider le Roi à chasser les envahisseurs et, maintenant, il devait retourner chez lui. Il se transforma ensuite en un dragon qui s’avança en rampant dans le lac Dâm Dàm.

Quelques jours de pluie se succédèrent et la pluie s'arrêta quand de nombreux drapeaux rouges apparurent dans le ciel et finirent par orner la citadelle... Le Roi lui attribua le titre d’Altesse royale Linh Lang et construisit le temple en son honneur.

Photo : VNA/CVN

En face du temple trônent deux éléphants à genoux, d'où le nom de Voi Phuc donné par les habitants locaux. Chaque année, une fête du temple est organisée du 9e au 11e jour du 2e mois lunaire pour célébrer les mérites de Ling Lang.

Malgré les vicissitudes historiques et les restaurations successives, le Temple Voi Phuc a conservé son ancienne et belle architecture. Il est devenu un des hauts lieux touristiques de la capitale.

Nguyên Manh Quyên, vice-président du Comité populaire municipal, a déclaré que le secteur touristique de Hanoï connaît une forte croissance, attirant un grand nombre de visiteurs, notamment étrangers. La ville considère toujours le tourisme comme un secteur économique clé et accorde une attention particulière à la préservation de ses attractions touristiques et sites historiques pour répondre à la demande croissante, a-t-il ajouté.

VNA/CVN