Développer le soft power de la culture vietnamienne

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et ses importantes contributions à la culture nationale

>> Les écrits du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur la culture vietnamienne

Photo : QDND/CVN

Dans son discours d'ouverture à la Conférence nationale sur la culture en novembre 2021, qui a ensuite été inclus dans son livre "Construire et développer une culture vietnamienne avancée riche en identité nationale", le feu chef du Parti a souligné l'importance de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles de la nation. "Il faut accorder une plus grande attention à la préservation, à la restauration et à la valorisation des valeurs de la culture nationale, des valeurs culturelles matérielles et immatérielle des régions et des groupes ethniques, parallèlement à l’absorption de la quintessence culturelle de l’époque.", a déclaré le feu secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Photo : VNA/CVN

Dans le contexte de la mondialisation et d'une profonde intégration internationale, en plus de promouvoir la synergie nationale (en politique, économie, ressources naturelles, personnes, ressources humaines, science et technologie, sécurité, défense, affaires étrangères...), les ressources culturelles constituent aussi une source importante de soft power pour promouvoir un développement rapide et durable.

"Le soft power culturel du Vietnam est un élément clé créant la force nationale globale et améliorant la compétitivité nationale dans la chaîne mondial de valeurs", a affirmé le feu leader du Parti.

Reconnaissant les menaces posées par l'invasion culturelle et l'assimilation, le feu chef du Parti a souligné l'importance de sauvegarder l'identité culturelle nationale. Cela comprend non seulement la préservation des valeurs traditionnelles, mais aussi la communication efficace de la quintessence de la culture vietnamienne au monde. Il est tout aussi important de définir la place, le rôle et la contribution de la culture nationale dans le flux de l'histoire culturelle mondiale.

Photo : VNA/CVN

À l'heure actuelle, l’'UNESCO a répertorié sur le sol vietnamien huit patrimoines culturels et naturels mondiaux, 15 patrimoines culturels immatériels, neuf patrimoines documentaires, trois géoparcs mondiaux et 11 réserves mondiales de biosphère.

Le pays compte actuellement environ 40.000 sites historico-culturels répartis dans tout le pays. 70 000 éléments du patrimoine culturel immatériel ont été inventoriés. Il existe 200 musées dans tout le pays, avec 127 publics et 73 privés, qui préservent et exposent plus de quatre millions de documents et d'artefacts particulièrement rares et précieux.

Pas moins de 131 artisans du peuple et 1 619 artisans méritants, maîtres de diverses formes de patrimoine culturel immatériel, ont été honorés.

Photo : VNA/CVN

Cette richesse de biens et de ressources culturelles doit être activement exploitée et promue par le biais d'un développement stratégique et de politiques de soutien du gouvernement, des ministères et des autorités locales. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme doit jouer un rôle de premier plan et de pivot dans la sauvegarde de l'identité culturelle et la diffusion du soft power culturel du Vietnam sur la scène internationale.

Photo : DT/CVN

Le XIIIe Congrès national du Parti, ainsi que le feu secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, ont présenté plusieurs mesures pour préserver le soft power culturel du Vietnam et positionner la culture vietnamienne dans la culture mondiale. Il s'agit notamment de préserver et de promouvoir les valeurs du patrimoine culturel national, de créer de nouveaux produits culturels à haute valeur idéologique et artistique, de renforcer les relations extérieures et la diplomatie culturelle tout en s'engageant activement dans l'intégration culturelle mondiale, d'investir de manière significative dans l'industrie et les services culturels et de développer le tourisme en tant que secteur économique et culturel pilier pour diffuser le soft power.

VNA/CVN