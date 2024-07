Exposition : 25 patrimoines de Hanoï en images à Hoa Lo

Des photos de 25 sites historiques et culturels de Hanoï tels que le Palais présidentiel, le pont Long Biên et des bâtiments liés à l’héritage du Président Hô Chi Minh sont présentées dans le cadre d’une exposition tenue du 1 er juillet au 19 septembre dans la capitale vietnamienne.

Photo : Bùi Phuong/CVN

Hanoï se distingue par la richesse et la diversité de ses patrimoines. Les vestiges anciens de cette ville millénaire, visibles notamment à travers ses bâtiments au cœur des rues animées, offrent une véritable immersion dans le passé. Ces monuments sont véritablement des témoignages historiques, renfermant des valeurs précieuses tant sur le plan historique, culturel, architectural qu’artistique.

À l’occasion du 25e anniversaire de l’attribution à Hanoï du titre de “Ville pour la paix” par l’UNESCO (16 juillet), le comité de gestion des vestiges de la prison Hoa Lo (Maison centrale) a inauguré le 1er juillet l’exposition “Một thoáng di sản” (Clin d’œil sur les patrimoines), sous le patronage du Service municipal de la culture et des sports.

Cette exposition, qui se tient dans les locaux même de la prison Hoa Lo à Hanoï, présente des photographies anciennes et contemporaines enrichies de légendes bilingues (vietnamien et anglais), mettant en lumière 25 sites emblématiques ayant marqué l’histoire et le développement de la ville, notamment durant les années de guerre.

Photo : Bùi Phuong/CVN

Visitant pour la première fois la capitale vietnamienne, Yasmina T., une touriste belge, a choisi de découvrir la prison Hoa Lo. Elle témoigne avoir été profondément “impressionnée” par une partie de l’exposition où les photos du passé et du présent des différents sites sont méticuleusement documentées. “Les explications en anglais sont très claires, ce qui aide les visiteurs étrangers à mieux saisir le contexte et l’histoire de chaque cliché”, remarque-t-elle.

Nous vous invitons à explorer quelques-uns de ces trésors patrimoniaux.

Opéra de Hanoï

Photo : BTC/CVN

L’Opéra de Hanoï, construit par les Français entre 1901 et 1911, a joué plusieurs rôles clés dans l’histoire de la ville. Après le succès de la Révolution d’Août 1945, il est devenu le siège de l’Assemblée nationale jusqu’en 1962, date à laquelle celle-ci a déménagé à Ba Dinh. Depuis 1954, l’Opéra de Hanoï a continuellement accueilli d’importantes réunions, conférences, ainsi que des représentations artistiques de troupes nationales et internationales. En 2011, il a été officiellement reconnu site historique et architectural national.

Maison des hôtes du gouvernement

Photo : Truong Trân/CVN

La Maison des hôtes du gouvernement, située 12, rue Ngô Nguyên, anciennement Palais du gouverneur général du Tonkin, fut construite par le gouvernement colonial français. Le complexe comprend un bâtiment de bureaux érigé en 1898 et le palais du gouverneur bâti en 1918. Après la victoire de Diên Biên Phu en 1954, il fut transformé en Maison des hôtes du gouvernement. En 2005, il a été officiellement désigné comme site de résistance et révolutionnaire.

Maison au 48 Hàng Ngang

Photo : BTC/CVN

La Maison au N°48 de la rue Hàng Ngang, au cœur de la capitale, propriété du couple bourgeois patriotique Trinh Van Bô - Hoàng Thi Minh Hô, fut sélectionnée par le Comité central du Parti comme résidence et lieu de travail du Président Hô Chi Minh à son retour de la base militaire du Viêt Bac à Hanoï, fin août 1945. C’est là que le Comité central du Parti et lui ont décidèrent de nombreuses politiques cruciales concernant les affaires intérieures et étrangères.

Au 2e étage, Hô Chi Minh rédigea la Déclaration d’Indépendance de la République démocratique du Vietnam. En 1979, cette résidence historique a été officiellement classée site historique national. Aujourd’hui, elle sert de lieu d’exposition pour des documents et objets liés au Président Hô Chi Minh.

Prison Hoa Lo

Photo : BTC/CVN

La prison Hoa Lo, construite entre 1896 et 1899 par les colons français, était initialement destinée à incarcérer les soldats patriotes et révolutionnaires vietnamiens. En 1954, l’Armée populaire vietnamienne en prit le contrôle. De 1964 à 1973, elle fut utilisée comme lieu de détention des pilotes américains capturés lors des bombardements sur le Nord-Vietnam. En 1997, la partie restante de la prison (2.434 m²) fut classée site historique national. Aujourd’hui, cet endroit attire de nombreux visiteurs nationaux et étrangers. La touriste belge Yasmina T., enthousiaste après sa visite, exprime ses émotions : “J’ai été particulièrement touchée en lisant les petits messages échangés en secret par les prisonniers vietnamiens”.

Palais présidentiel

Photo : VNA/CVN

Le Palais présidentiel, autrefois Palais du gouverneur général d’Indochine entre 1900 et 1907, a pris un nouveau rôle significatif en octobre 1954. À la suite de la prise de la capitale par l’Armée populaire vietnamienne, il devint le Palais présidentiel, servant de lieu d’accueil pour les délégations nationales et internationales par le Président Hô Chi Minh. Ce bâtiment a été classé Monument national spécial en 2009.

Pont Long Biên

Photo : VNA/CVN

Le pont Long Biên, construit entre 1898 et 1902, enjambe le fleuve Rouge sur une longueur de 1.682 m. À l’origine nommé pont Doumer avant 1945, en l’honneur du gouverneur général de l’Indochine Paul Doumer, il fut rebaptisé Long Biên en 1945. En octobre 1954, ce pont marqua le départ des derniers soldats français de Hanoï. Pendant la guerre de résistance contre les Américains, il joua un rôle crucial en soutenant les opérations dans le Sud-Vietnam, devenant ainsi une cible majeure des bombardements de l’armée américaine. En 2014, le pont fut officiellement classé site commémoratif des événements de résistance révolutionnaire.

