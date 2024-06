Les musées et les zones de conservation se réinventent pour séduire le public

Le réseau de musées et de zones de conservation joue un rôle important dans la préservation et la promotion des patrimoines. Changer la manière de les exposer, accroître l’interaction entre les objets et les visiteurs, innover, utiliser des stratégies de communication créatives... sont aujourd’hui des méthodes utilisées pour attirer les visiteurs.

Le contenu affiché est un facteur important qui crée l’attrait d’un musée. Cependant, il est courant aujourd’hui dans certains musées et centres d’accueil des zones de conservation que les artefacts soient présentés de manière monotone, peu attrayante ni interactive.

Selon Nguyên Thi Tham, directrice du Musée des femmes du Sud, c’est la faiblesse des musées actuels et il est nécessaire de changer la manière de présenter et d’approcher les visiteurs. Le modèle "Boîte à contes" actuellement appliqué par le Musée des femmes du Sud est un exemple typique.

"Nous devons avoir une combinaison très étroite entre le contenu et le système de son, en passant par l’éclairage et l’environnement affectant les artefacts. Cela apporte un effet éducatif très élevé au public. Notre musée a choisi l’artefact Ao dai de Mme Nguyên Thi Binh avec lequel elle a participé aux négociations de la conférence de Paris. Avec la boîte à contes, l’auditeur sera assis là, avec un téléphone pour écouter et lorsqu’il l’allumera, un fort accent du Sud le présentera comme un troisième personnage. A cette époque, ses vêtements étaient marron. Pourquoi ses vêtements n’étaient-ils pas brodés d’autres bouquets de fleurs mais plutôt de fleurs d’abricot à 5 pétales...", a déclaré Nguyên Thi Tham.

"Boîte à histoires" est le dernier modèle de transformation numérique qui sera appliqué au Musée de Hô Chi Minh-Ville et au Musée des Femmes du Sud à partir de la mi-juillet. La combinaison d’artefacts narratifs, d’éclairage, de musique douce et d’informations concises et faciles à comprendre, facilement accessibles aux visiteurs, aidera à mieux comprendre les informations sur les artefacts. Actuellement, un certain nombre de musées de Hô Chi Minh-Ville mettent en œuvre ce modèle et continuent d’ajouter des documents, des artefacts, des histoires intéressantes et d’autres idées pour maximiser la valeur des objets.

En outre, certains musées encouragent la coordination avec les agences de voyages et les écoles de la ville pour faire du musée une destination culturelle au bénéfice des touristes et des étudiants, promouvant non seulement les atouts du musée mais aussi la culture et l’histoire du pays.

En plus de changer la méthode d’exposition ou en concevant de manière créative des artefacts pour attirer et accroître l’interaction avec les visiteurs, certaines zones de conservation investissent et mettent actuellement en œuvre des stratégies de communication uniques et créatives, visant à attirer l’attention des clients potentiels. Les réseaux sociaux constituent notamment un outil important, permettant de se connecter directement à la communauté en ligne et de diffuser rapidement des messages.

Les changements positifs dans les musées, les zones de conservation... sont des effets pratiques des gestionnaires participant au programme de formation du projet FSPI du ministère français des Affaires étrangères.

Selon l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, "pour continuer à transférer une précieuse expérience professionnelle de France afin de promouvoir les atouts du patrimoine vietnamien, le fonds déploiera bientôt un nouveau projet".

"Nous avons eu des discussions pour préparer les futurs projets, dans la période 2025-2026, basés sur la promotion de la relation de coopération du projet FSPI. Plus précisément, le projet présente les rivières de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville en coopération avec le musée de Lyon, en France. Nous pouvons envisager d’élargir les modèles que nous mettons en œuvre pour disposer de moyens de communication plus adaptés au public. Par exemple, à Hanoï, des lieux sont dotés de codes QR afin que les visiteurs puissent entendre des informations sur les temples ou les lieux à visiter. Sur la base de ce modèle, il est possible de promouvoir et de reproduire le modèle du code QR avec des reliques culturelles à Hanoï ainsi que dans d’autres localités", a-t-il déclaré.

Pour rendre les objets et documents historiques plus accessibles aux visiteurs, les gestionnaires des musées doivent modifier la manière dont ils sont exposés. Au lieu de fournir passivement des informations, combiner la transformation numérique avec des systèmes de son et d’éclairage encourage l’initiative et éveille la curiosité des visiteurs. La visite du musée ne nécessitera pas de guide touristique, ne sera plus ennuyeuse et passive, et les visiteurs en feront l’expérience eux-mêmes. Pour y parvenir, les musées doivent encore étudier, rechercher et entreprendre un assez long parcours d’expérimentation. Cependant, en osant changer et en s’améliorant audacieusement, de nouveaux musées et zones de conservation ont progressé dans le développement du patrimoine national.

