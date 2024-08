Le Vietnam choisi comme pays partenaire de l'IHE 2024

>> Une conférence promeut la connectivité commerciale entre le Vietnam et l’Inde

>> Les exportations vers l'Inde maintiennent leur croissance

>> Promouvoir leur coopération commerciale Vietnam - Inde

Photo : VNA/CVN

Lors de l'ouverture, le Vietnam a été choisi comme pays partenaire de l'IHE 2024, avec des activités telles que l'organisation de stands de promotion de produits, un festival gastronomique et des démonstrations culinaires vietnamiennes réalisées par des chefs célèbres.

Après la cérémonie d'ouverture, le service commercial du Vietnam en Inde a inauguré le stand du Vietnam en présence du ministre indien de la Culture et du Tourisme, Shekhawat.

Le stand du Vietnam a attiré beaucoup d'attention et d'appréciation de la part d'entreprises indiennes et étrangères. Il s'agit d'une opportunité importante pour le Vietnam de promouvoir sa culture, sa cuisine, ses services touristiques et aériens de haute qualité, et en même temps, une opportunité pour les entreprises vietnamiennes d'élargir leurs relations commerciales et d'améliorer leur présence sur les marchés alimentaires régionaux et internationaux.

VNA/CVN