Ouverture de l'Espace culturel de l'ancien SG du Parti, Nguyên Phu Trong, à Dà Nang

L'Espace présente une riche collection de ses livres et articles publiés dans la revue, rendant hommage à son leadership exceptionnel et à ses contributions à la cause révolutionnaire du Parti et du pays, a déclaré le chef du bureau permanent de la Revue communiste pour le Centre et les hauts plateaux du Centre, Trân Tho Quang.

Photo : VNA/CVN

L'Espace sera ouvert pendant un mois. Après un mois, les agences ajouteront davantage de documents pour continuer à maintenir l'exposition comme une ressource à long terme pour les visiteurs et les chercheurs.

C'est aussi une activité pour commémorer ses contributions exceptionnellement remarquables à la cause révolutionnaire du Parti et du pays. L'ancien secrétaire général Nguyên Phu Trong est un brillant exemple d'étude et de respect constant de l'idéologie de Hô Chi Minh. Il est un membre fidèle du Parti, jouit d'un grand prestige auprès du Parti, de l'État et du peuple, possède toutes les qualités et talents, dont le courage et la sagesse, de la génération des dirigeants vietnamiens de la période du Renouveau, a-t-il ajouté.

Selon Trinh Quoc Bao, responsable du club de lecture de Dà Nang, cet Espace vise à protéger et à promouvoir les valeurs de la culture nationale, à aider la jeune génération à comprendre ses responsabilités envers le pays et à la motiver à étudier dur et à contribuer au développement national.

VNA/CVN