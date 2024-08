Le village de la culture et du tourisme ethniques vietnamiens accueillera diverses activités

Le village de la culture et du tourisme ethniques vietnamiens dans la banlieue de Hanoï accueillera une série d'activités pour présenter la culture et les traditions des 54 groupes ethniques jusqu'au 31 août.

Photo : DCS/CVN

Les activités, sur le thème "Été – expérience et exploration", attireront plus de 100 personnes de 16 groupes ethniques minoritaires de 11 localités de Thai Nguyên, Hanoï, Hà Giang, Son La, Hoa Binh, Thua Thiên Huê, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuân, Dak Lak et Soc Trang.

Des chansons et des danses folkloriques seront interprétées tout au long du mois. Les visiteurs auront également la possibilité d'explorer l'architecture, les costumes, les arts, les festivals et la cuisine des communautés ethniques résidant dans le village.

En outre, le village présente également des jeux folkloriques, des instruments de musique traditionnels et des sports traditionnels de différents groupes ethniques, tout en organisant des échanges artistiques pour enrichir l'expérience des visiteurs.

Le village, situé dans la zone touristique de Dông Mô, dans la commune de Son Tây à Hanoï, est décrit comme une "maison commune" des 54 groupes ethniques du pays. Il couvre une superficie totale de 1.544 ha, la zone des villages des minorités ethniques étant considérée comme le cœur.

VNA/CVN