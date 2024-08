Beauté florale éternelle des lampes en fleurs séchées

Avec plus de 12 ans d’expérience, l’artisane-fleuriste Thu Hiên est animée par un amour infini pour les fleurs. Gérante d’une petite boutique à Hanoï, la jeune femme s’efforce de constamment concevoir de nouveaux produits originaux qui mettent en valeur la beauté irrésistible des fleurs. Ainsi, elle s’aventure cette année dans le monde des lampes en fleurs séchées.

>> Lê Thi Luong ou l’histoire d’une artisane passionnée

>> Des revenus élevés grâce aux fleurs du Têt

>> Hanoï : la rue Phan Dinh Phùng mise à l’honneur dans la presse japonaise

Photo : NVCC/CVN

Les derniers jours du mois de juin, Thu Hiên a inauguré sa marque de lampes en fleurs séchées intitulée Arian, concrétisant finalement un rêve qu’elle a depuis longtemps.

Cette initiative a pris naissance dans son esprit après la rencontre d’un client qui emmenait sa femme atteinte d’un cancer pour qu’elle soit soignée à Hanoï. L’homme cherchait un bouquet de fleurs pour son épouse qui n’avait plus beaucoup de temps à vivre.

"C’était un couple très pauvre et ce client offrait un cadeau à sa femme pour la première fois. Quelques jours plus tard, il m’a téléphoné pour annoncer sa mort. Le bouquet était très beau mais jamais il ne pourrait offrir de fleurs à son épouse qui l’avait quitté pour toujours. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à penser à la manière de conserver des fleurs pour longtemps, et l’idée de ces lampes en fleurs séchées a vu le jour", raconte Thu Hiên.

Fruits d’un travail d’ingénieur

Selon Thu Hiên, les lampes en fleurs éternelles ne sont pas nouvelles sur le marché mais afin d’avoir des produits de la meilleure qualité qui soit, un long processus d’études et de fabrication est nécessaire, passant par des étapes minutieuses exigeant pour certaines une grande dextérité.

Après les difficultés et même certains échecs, Thu Hiên a finalement réussi à confectionner des lampes en fleurs séchées, entre techniques de séchage des fleurs et résine époxy. "Ces produits sont entièrement fabriqués à la main, de la sélection des fleurs fraîches, conformément aux souhaits des clients, à la finalisation de chaque lampe", explique la fleuriste.

Photo : NVCC/CVN

Tout d'abord, il faut choisir les plus belles fleurs avec des pétales épais, puis les tremper dans du gel de silice pendant 5 à 7 jours pour le séchage. Ensuite, on verse de la colle époxy dans un moule avant d’y disposer les fleurs selon les envies. Après quelques jours de séchage, on retire le moule puis le produit devra traverser encore 13 étapes de lissage. À la dernière étape, le produit est fixé sur une base pour devenir une lampe. Normalement, un produit fini nécessite 10 à 20 jours, selon le modèle. La particularité de ces lampes réside dans le fait que l’on peut les personnaliser, au goût des consommateurs.

"Je confectionne chacune de ces lampes en fleurs séchées comme une création unique, pour raconter des histoires d’amour ou de famille, etc. Tous ces souvenirs sont délicatement préservés par ces fleurs et existeront à jamais dans ces vitrines lumineuses", souligne la propriétaire d’Arian, en ajoutant qu’en plus de leur beauté exceptionnelle, ces lampes peuvent être des objets de décoration librement installés n’importe où dans sa maison. "Elles font également un beau cadeau pour un proche", poursuit-elle.

Photo : NVCC/CVN

Belle initiative prisée par les consommateurs

Lors du lancement de sa récente collection de lampes en fleurs séchées qui immortalisent des images des patrimoines culturels et des paysages pittoresques de la capitale et du pays, de nombreux clients ont manifesté leur admiration pour les efforts sans relâche de Thu Hiên. "Beaucoup de gens fabriquent des produits avec des fleurs séchées. Cependant, les produits de Thu Hiên sont bien plus impressionnants. Sa créativité l’a amenée à concrétiser des idées jugées audacieuses", remarque Lê Ngân, formatrice chevronnée du métier de fleuriste.

De la citadelle impériale de Thang Long à la Tour de la Tortue au mausolée du président Hô Chi Minh en passant par la Tour du Drapeau de Hanoï ou encore le complexe de Tràng An, tout a été esquissé de manière sophistiquée et sont les fruits mûrs d’un travail minutieux et d’un grand amour pour son pays natal. "Je suis extrêmement surprise par les produits fabriqués par la jeune artisane Thu Hiên. Elle a véritablement transformé ses créations en œuvres d'art. Cette jeune fleuriste sur surmonter les obstacles pour réaliser ses ambitions avec l'audace et l'enthousiasme de la jeunesse", constate l’artiste-actrice du peuple Lan Huong.

Photo : NVCC/CVN

"L’idée de confectionner des lampes représentant des paysages du pays m’est venue lorsque j’ai visionné par hasard un vidéo clip sur les fleuristes de Mê Linh (Hanoï) qui regrettaient de devoir couper certaines fleurs qui se fanaient rapidement", se souvient Thu Hiên qui avait toujours en tête d’immortaliser la beauté éphémère des fleurs. C’est désormais chose faite, elle leur offre une nouvelle vie avec ces lampes en qui retracent les paysages vietnamiens. "Cela contribuera à promouvoir la culture du pays dans le reste du monde. Ces petites vitrines lumineuses, revêtent la fierté du peuple", explique-t-elle.

Avant de présenter ses lampes en fleurs séchées, Thu Hiên était déjà largement connue pour ses créations en lotus de pierre à Hanoï. Avec sa nouvelle collection de lampes en fleurs séchées, cette artisane passionnée ambitionne de propager les valeurs de son métier et de promouvoir la culture de son pays.

Hông Anh/CVN