Le Vietnam accueille la 43e session du comité exécutif de la FMACU

La 43 e session ordinaire du comité exécutif de la Fédération mondiale des associations, centres et clubs pour l’UNESCO (FMACU) et la 43 e conférence internationale sur les rôles et les contributions des associations et clubs pour le mouvement de l’UNESCO aux industries culturelles se sont tenues lundi 5 août dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh.

Photo : Vietnam+/CVN

L’événement a réuni 40 représentants des pays membres de la FMACU tels que la Chine, la République de Corée, le Japon, l’Italie, la Grèce, le Kazakhstan, la Roumanie... et des centaines de délégués des organes, secteurs, organisations culturelles, éducatives et scientifiques au Vietnam.

Cette session marque un nouveau développement du mouvement non-gouvernemental de l’UNESCO dans le monde, a déclaré en ouverture Nguyên Xuân Thang, président de la Fédération vietnamienne des associations de l'UNESCO et membre de droit du comité exécutif de la FMACU.

Cette conférence crée de nouvelles conditions pour renforcer la coopération et les échanges entre les associations et clubs pour l’UNESCO des pays membres, travailler ensemble à de nouveaux programmes et actions sur l’éducation, la science, la culture, l’information et la communication selon l’idéal humaniste de l’UNESCO pour les objectifs communs de l’humanité, a-t-il indiqué.

Les pays membres ont présenté leurs rapports sur les activités de mise en œuvre au cours de la période 2023-2024, adopté les modifications et compléments de la Charte de la FMACU, élu les postes de direction pour la nouvelle mandature et discuté des contenus relatifs aux préparatifs de la 44e session.

Les délégués ont partagé leurs expériences et discuté du rôle des industries culturelles et de l’économie créative dans la promotion de la croissance économique, la création de moyens de subsistance et la conservation du patrimoine culturel.

À l’issue de la session, les pays membres ont publié la Déclaration de Ha Long sur "L’économie créative - Connexion des cultures pour la paix et le développement durable".

VNA/CVN