Hanoï : des efforts pour valoriser la marque "Ville créative"

Photo : HNM/CVN

Dans sa demande soumise à l'UNESCO pour l'inscription de Hanoï en tant que membre du Réseau des villes créatives, le Comité populaire de la ville a souligné son aspiration à devenir une ville créative en matière de design, tout en affirmant que le riche patrimoine culturel de Hanoï est l'héritage de l’histoire, de l'innovation et de la créativité.

Hanoï dispose d'un potentiel scientifique et technologique très important, avec 82% des universités et 80% des laboratoires de recherche clés du pays situés dans la ville. Parmi les cinq zones industrielles de haute technologie du pays, deux se trouvent à Hanoï. En outre, 65% des intellectuels et des scientifiques du pays sont rassemblés à Hanoï, une ressource précieuse pour concrétiser sa vision de développement de la marque "Ville créative". On peut dire qu'en rejoignant le Réseau des villes créatives de l'UNESCO, Hanoï met progressivement en œuvre des initiatives efficaces.

Photo : VNA/CVN

Les infrastructures de Hanoï créent une harmonie entre la nature et l’homme. Des édifices architecturaux tels que la Citadelle impériale de Thang Long, l'Opéra de Hanoï, le Musée des beaux-arts du Vietnam et le pont Nhât Tân témoignent du talent des designers. La créativité se reflète également dans les designs uniques des rues ainsi que dans des produits artisanaux traditionnels tels que la céramique de Bat Tràng, la soie de Van Phuc et la laque de Ha Thái.

Selon Dô Dinh Hông, directeur du Service de la culture et des sports de Hanoï, l'adhésion au Réseau des villes créatives de l'UNESCO vise à utiliser les ressources culturelles comme base pour un développement urbain durable. Pour encourager le développement des espaces créatifs à Hanoï, la ville intensifie les activités dans les rues piétonnes et établit des espaces créatifs dans les villages artisanaux.

Le Festival du design de Hanoï a marqué les esprits en réunissant de nombreuses organisations, créateurs et communautés, tout en mobilisant les ressources culturelles de la ville. L’intégration au Réseau des villes créatives de l'UNESCO représente une avancée significative pour la capitale, en promouvant sa marque et son image à l’échelle internationale, tout en s’alignant sur le Programme 2030 des Nations unies pour le développement durable.

Ainsi, passer de "Ville pour la paix" à "Ville créative" ne se limite pas à un nouveau porteur de fierté, mais constitue également une motivation pour que la capitale réoriente son modèle de croissance vers la durabilité, tout en valorisant la créativité des Hanoïens.

Le titre de "Ville pour la paix" continuera ainsi de briller et de servir de moteur pour le développement futur de la capitale.

Thùy Linh/CVN