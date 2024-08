Le Vietnam et les Nations unies célèbrent le 25e anniversaire de Hanoï ''Ville pour la paix''

Le président de l’Assemblée générale de l’ONU, Dennis Francis, a présidé vendredi 2 août à New York le forum de haut niveau ''Cultiver et nourrir la culture de la paix pour les générations présentes et futures'', en vue de célébrer le 25 e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration et du Programme d'action sur une culture de la paix.

S’exprimant lors de la ce forum, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ONU, a affirmé que la capitale Hanoï honorée il y a 25 ans comme ''Ville pour la paix'' par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), était une reconnaissance des efforts et des contributions du peuple vietnamien à la paix.

Le Vietnam est une nation éprise de paix, qui a toujours vécu en paix et en harmonie avec les autres nations tout au long de son histoire. la pays a été obligé de prendre les armes uniquement pour repousser les tentatives de domination et d'invasion.

Actuellement, sa politique extérieure reflète profondément cette aspiration avec une politique étrangère d'indépendance, de paix, de coopération et de développement. En tant que partenaire pour une paix durable, le Vietnam a déployé des efforts continus pour mettre en œuvre le Programme d'action sur une culture de la paix et a obtenu de nombreuses réalisations en matière de développement socio-économique et d'amélioration de la vie de sa population.

Récemment, le Vietnam a adopté le Programme d'action national pour les femmes, la paix et la sécurité, renforçant leur rôle et leur participation dans le processus décisionnel sur les questions de paix et de sécurité.

Promouvoir une culture de la paix signifie s'assurer de ne pas menacer ni recourir à la force et de résoudre pacifiquement les différends, ce qui est également un principe fondamental reconnu dans la Charte de l’ONU, a affirmé l’ambassadeur Dang Hoàng Giang.

Le diplomate a appelé les pays à mettre pleinement en œuvre ces principes, à s'efforcer d'atteindre les objectifs de développement durable et à promouvoir une culture de paix pour un avenir radieux pour les générations actuelles et futures.

