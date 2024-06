Une exposition met en lumière la protection de la biodiversité à Thua Thiên Huê

Une exposition spéciale intitulée ''Pour une vie durable de la nature et des hommes'' a été inaugurée vendredi 7 juin dans la ville de Huê, province centrale de Thua Thiên Huê, dans le but de sensibiliser le public à la protection de la biodiversité.

Photo : VNA/CVN

L'exposition de quatre jours fait partie du projet ''Gestion durable des forêts et conservation de la biodiversité'' financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et mis en œuvre par le Fonds mondial pour la nature (WWF) au Vietnam.

Selon le directeur du sous-département provincial de protection des forêts, Lê Ngoc Tuân, l'exposition, la première du genre dans la localité au cours des 20 dernières années, exhorte les individus et les organisations à s'engager dans des activités de préservation de la biodiversité, à soutenir les efforts du gouvernement pour façonner un avenir durable pour la nature et les hommes. ‘’Nous nous engageons à ne pas chasser, commercer et consommer de produits issus de la faune’’, a-t-il affirmé.

Les visiteurs de l'exposition auront un aperçu plus approfondi de la nature majestueuse et des histoires réussies de conservation communautaire, et verront des images mettant en lumière les efforts de conservation du Parc national Bach Ma, de la réserve naturelle de saola (Pseudoryx nghetinhensis) à Huê et de la réserve naturelle de Phong Diên.

Chaque exposition et chaque spécimen biologique de l'événement est un rappel à tous de se donner la main et de vivre une vie responsable envers la nature.

L'exposition offre une entrée gratuite au public.

VNA/CVN