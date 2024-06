Pour une mer sans déchets plastiques

Le Vietnam est confronté à une pollution marine croissante. D'après l'Administration de la mer et des îles du Vietnam (VASI), le Vietnam déverse environ 0,28 à 0,73 million de tonnes de déchets plastiques par an en mer, ce qui le place au 4ème rang des 20 pays les plus élevés en terme de versement de déchets en mer au monde.

>> Des pêcheurs de Binh Dinh ramènent à terre leurs déchets plastiques

>> Cân Tho pilote un système de collecte automatique des déchets financé par les Pays-Bas

>> Le district insulaire de Cô Tô s’engage vers un avenir sans plastique

Fin 2019, le Premier ministre a publié le Plan d'action national sur la gestion des déchets plastiques océaniques jusqu'en 2030 où l'objectif est de réduire de 75% les déchets plastiques en mer d'ici 2030 et de récupérer 100% du matériel de pêche perdu ou abandonné. Aucun produit en plastique à usage unique ni sac en plastique non biodégradable ne seront utilisés dans toutes les zones touristiques, les lieux d'hébergement et autres services le long de la côte. Les zones de conservation seront exemptes de déchets plastiques.

Selon Nguyên Van Tài, directeur de l'Agence de la conservation de la nature et de la biodiversité (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement), la solution réside dans le changement des habitudes de consommation des produits en plastique à usage unique et la façon de produire et vendre des produits en plastique et de rejeter des déchets qui polluent.

"Si des déchets plastiques sont présents dans chaque zone halieutique, chaque région, chaque lieu, ils doivent être collectés et traités. Il est nécessaire d'accroître la responsabilité des localités dans la gestion des zones halieutiques où flottent des déchets plastiques. Le plus important est de trouver une approche de collecte qui réponde aux conditions des localités, aux caractéristiques de l'environnement afin de les collecter de manière approfondie, efficace et pratique", a indiqué Nguyên Van Tai.

Phu Quôc "dit non aux sacs en plastique"

Le district insulaire de Phu Quôc connaît une forte croissance dans l'économie des services, notamment les services touristiques, la restauration, l'hébergement, le divertissement, qui génèrent des revenus importants pour les entreprises et le budget local. Pour assurer un développement touristique respectueux de l'environnement, le parc national de Phu Quôc s'est coordonné avec le Fonds mondial pour la nature (WWF - Vietnam) pour fournir des centaines de poubelles et sensibiliser les populations, les propriétaires de véhicules, les restaurants, les lieux de divertissement lorsqu'ils participent à des activités de tourisme maritime.

Ly Vành Tha, du parc national de Phu Quôc, a déclaré que la zone de préservation maritime de Phu Quôc jouait un rôle vital dans la restauration, la régénération et le développement des ressources aquatiques, le développement de l'économie marine, contribuant également à l'amélioration des moyens de subsistance des populations côtières. Cependant, ces dernières années, l'influence humaine, notamment celle des touristes qui jettent souvent en mer des sacs et des bouteilles en plastique, a sérieusement affecté l'habitat des espèces aquatiques, les récifs coralliens... dans la zone de préservation maritime de Phu Quôc.

"Le bureau de la préservation de la mer et des zones humides du parc national de Phu Quôc a lancé un programme "Dites non aux sacs en plastique" pour augmenter la prise de consciences des locaux et des touristes en matière de produits plastiques. Parallèlement, il a distribué des dépliants, des affiches, organisé la signature d'engagements et offert des poubelles aux bateaux transportant des touristes afin que leurs propriétaires et les touristes ne jettent pas les déchets à la mer, mais les ramènent sur le continent", a informé Ly Vành Tha.

Chaque jour, des milliers de touristes plongent pour voir les coraux dans la zone sud de l'île de Phu Quôc. Duong Hoai Phuong, capitaine du bateau de croisière John' Tours 9, a dit : "Les guides à bord du navire rappellent toujours aux clients de mettre leurs déchets à la poubelle. Après chaque visite, nous les ramèneront au quai".

Cô Tô sans déchets plastiques

Ces derniers temps, le district insulaire de Cô Tô, situé dans la province de Quang Ninh, a pris plusieurs mesures afin d'améliorer son environnement touristique et la qualité de ses services. Il vise à promouvoir des produits touristiques durables pour un développement à long terme, tout en respectant l'équilibre entre conservation et développement.

Le projet "Cô Tô sans déchets plastiques" a donné des résultats concrets. Depuis août 2022, Cô Tô sensibilise et encourage les touristes et les habitants à éviter d'utiliser des sacs en plastique et des objets à usage unique. Depuis septembre 2023, il est interdit aux touristes d'apporter sur l'île des objets en plastique à usage unique.

Nguyên Minh Huê, propriétaire de Homestay CôTô Center dans la commune de Dông Tiên, district de Cô Tô, a confié : ''Dans nos chambres, nous avons remplacé les bouteilles d'eau en plastique par des bouteilles en verre. Nous fournissons également des sacs en papier aux touristes pour qu'ils puissent y ranger leurs affaires. Nous avons adopté ce changement depuis sept ans maintenant, ce qui nous permet chaque année que des milliers de bouteilles en plastique ne soient pas rejetées dans l'environnement. Pour rendre notre homestay plus écologique, nous utilisons des matériaux respectueux de l'environnement tels que le rotin, le bambou, le jonc et le bois et nous évitons les décorations en plastique."

Certains hébergements ont mis en place un nouveau circuit appelé "tour de ramassage des déchets", qui a attiré un grand nombre de touristes et de résidents, notamment des étrangers. Les participants non seulement ramassent les déchets sur les îles et les plages, mais aussi découvrent de magnifiques sites touristiques, ce qui fait de ce circuit une offre touristique attrayante pour de nombreux visiteurs. Il a reçu un accueil très positif de la part des touristes.

Hoàng Van Hai, un touriste originaire de Hanoï, a déclaré que c'était la deuxième fois que sa famille visitait Cô Tô. Ils n'ont pas apporté de bouteilles ou sacs en plastique ou d'objets à usage unique. "Nous reviendrons à Cô Tô à de nombreuses reprises", a affirmé Hai.

Grâce à ces mesures rigoureuses, l'environnement marin de Cô Tô s'est nettement amélioré. Des animaux rares tels que les tortues de mer et les dauphins ont fait leur apparition près des côtes. L'écosystème marin se régénère, de nombreux récifs coralliens commencent à bien se développer.

VNA/CVN