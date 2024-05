La biodiversité, un trésor à préserver du Vietnam

L'élection de deux des plus hauts dirigeants du pays a constitué un évènement important de la vie politique du Vietnam de cette semaine : le ministre de la Police, Tô Lâm, a été élu président de la République ; et le vice-président permanent de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, chef de l'organe législatif du pays.

Cette semaine a également été marquée par la participation du Vietnam à la 29e Conférence internationale sur l'avenir de l'Asie, tenue les 23 et 24 mai à Tokyo, au Japon, et placée sous le thème "Asian leadership in an uncertain world" (Leadership asiatique dans un monde incertain).

Un important événement francophone : la 3e décentralisation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) au Vietnam se déroule du 25 au 29 mai à Hanoï, avec la projection de cinq films ayant obtenu de nombreux prix cinématographiques prestigieux et soutenus par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Cette semaine, Le Courrier du Vietnam focalise l'attention de ses lecteurs sur la biodiversité, un trésor national à préserver. D'après le classement mondial de la biodiversité 2024, le Vietnam réalise une performance remarquable en se hissant au 14e rang avec un indice de 221,77. Une position enviable qui le place parmi les trois premières nations d'Asie du Sud-Est en la matière.

Ces derniers temps, le Vietnam s'est engagé activement dans la préservation de sa riche biodiversité en déployant une multitude d'actions et de programmes. Un pilier central de cette démarche réside dans l'établissement d'un réseau de zones protégées couvrant 9% de la superficie terrestre du pays et 3 à 5% de sa zone littorale.

L'Année nationale de restauration de la biodiversité - Quang Nam 2024 a pour thème "Vivre en harmonie avec la nature". Cette province du Centre propose depuis le début de l'année une série d'activités et d'évènements riches et variés visant à sensibiliser tous les secteurs et les citoyens à l'importance de la conservation de la biodiversité.

En écho à l'appel de la Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes et en réaffirmant son engagement envers la Convention sur la diversité biologique (CDB), le Vietnam est pleinement impliqué dans ce processus. Il s'évertue à perfectionner son cadre juridique en déployant des politiques et mécanismes de gestion compatibles avec son système de conservation.

Doté de près de 14,8 millions d'hectares de forêts, le pays a su profiter de cette formidable ressource au service du développement durable de l'écotourisme forestier et d'autres secteurs.

